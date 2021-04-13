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«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.04.2021)

вчера, 06:48

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д сыграет с «Манчестер Сити». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.174.351.65
Лига Ставок 4.90 4.20 1.67
Фонбет 5.00 4.45 1.67
Мелбет 5.15 4.28 1.70
BetBoom 5.17 4.17 1.67

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Манчестер Сити» явным фаворитом матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.67. Победа хозяев представлена коэффициентом 5.00, ничейный исход оценивается в 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Боруссия» уступила «Сити» в первом матче (1:2), но при этом забила выездной гол и подходит к ответному поединку с неплохими шансами на выход в полуфинал Лиги чемпионов. В последних двух турах Бундеслиги «Боруссия» выиграла у «Штутгарта» (3:2) и уступила «Айнтрахту» (1:2).

«Манчестер Сити» проиграл последний матч в чемпионате, однако такой результат не повлиял на турнирную таблицу АПЛ. Команда имеет большой отрыв от соперников и вряд ли упустит чемпионство. Матч в Германии будет очень сложным для подопечных Гвардиолы, однако клуб является фаворитом противостояния и намерен подтвердить свои амбиции. В прошлом туре чемпионата «Манчестер Сити» проиграл на своем поле «Лидсу» (1:2), а немного ранее одолел на выезде «Лестер» (0:2).

Информация для ставок

  • «Боруссия» выиграла в пяти из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» забивает на своем поле 14 матчей подряд
  • «Боруссия» выиграла два последних домашних матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Прогноз

Скорее всего, немецкий клуб пойдет большими силами вперед уже во втором тайме. Предполагаем, что в первую половину встречи команды будут играть аккуратно, и болельщики увидят мало забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 3 по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 2.06 1.91
Лига Ставок 2.38 1.59 1.89 1.92
Мелбет 2.39 1.68
BetBoom 3.92 1.27 2.34 1.64 1.83 2.04
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asraeil
asraeil
вчера в 07:00
Ман Сити своего не упустят
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