«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.04.2021)

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д сыграет с «Манчестер Сити». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Манчестер Сити» явным фаворитом матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.67. Победа хозяев представлена коэффициентом 5.00, ничейный исход оценивается в 4.2.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Боруссия» уступила «Сити» в первом матче (1:2), но при этом забила выездной гол и подходит к ответному поединку с неплохими шансами на выход в полуфинал Лиги чемпионов. В последних двух турах Бундеслиги «Боруссия» выиграла у «Штутгарта» (3:2) и уступила «Айнтрахту» (1:2).
«Манчестер Сити» проиграл последний матч в чемпионате, однако такой результат не повлиял на турнирную таблицу АПЛ. Команда имеет большой отрыв от соперников и вряд ли упустит чемпионство. Матч в Германии будет очень сложным для подопечных Гвардиолы, однако клуб является фаворитом противостояния и намерен подтвердить свои амбиции. В прошлом туре чемпионата «Манчестер Сити» проиграл на своем поле «Лидсу» (1:2), а немного ранее одолел на выезде «Лестер» (0:2).
Информация для ставок
- «Боруссия» выиграла в пяти из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Боруссия» забивает на своем поле 14 матчей подряд
- «Боруссия» выиграла два последних домашних матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Прогноз
Скорее всего, немецкий клуб пойдет большими силами вперед уже во втором тайме. Предполагаем, что в первую половину встречи команды будут играть аккуратно, и болельщики увидят мало забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 3 по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.