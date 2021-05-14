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«Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

вчера, 21:38

В 33-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» приедет в гости к «Боруссии» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.734.92
Лига Ставок 1.61 4.80 4.80
Мелбет 1.64 4.94 4.88
1XBET 1.66 4.84 4.88
BetBoom 1.63 4.61 4.91

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.42, в то время как низовой исход оценивается по коэффициенту 2.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Боруссия» М заметно отстает от группы лидеров перед последними несколькими турами чемпионата. В оставшихся матчах игроки должны отдать все силы ради побед, которые теоретически еще позволяют побороться за участие в Лиге Конференций. Главным конкурентом за это место является «Унион». В последних двух матчах «Боруссия» М разгромно проиграла «Баварии» (0:6) и крупно обыграла «Арминию» (5:0).

«Штутгарт» в прошлом матче прервал свою серию из поражений и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда на протяжении сезона не всегда играла стабильно, однако набрала достаточное количество очков, чтобы находится в середине турнирной таблицы и уверенно себя чувствовать. В прошлом матче «Штутгарт» выиграл у «Аугсбурга» (2:1), а немного ранее проиграл «Лейпцигу» (0:2).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» и «Боруссия» М проиграли только по пять матчей за последние десять поединков во всех турнирах
  • «Штутгарт» не может забить более одного мяча в пяти последних выездных матчах
  • В последних пяти матчах между собой команды одержали по две победы, одна встреча закончилась ничейным результатом
  • «Боруссия» М выиграла четыре последних домашних матча против «Штутгарта», не пропустив при этом ни одного гола

Прогноз

«Боруссия» М после крупного поражения от «Баварии» пребывает не в лучшем эмоциональном состоянии, но коллективу вполне по силам одержать домашнюю победу над середняком Бундеслиги и набрать важные три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.38 2.63 1.54
Лига Ставок 2.60 1.50
Мелбет 3.26 1.32
1XBET 3.14 1.34
BetBoom 6.65 1.12 3.32 1.35 2.66 1.51
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:41
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Штутгарт»
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