«Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (15.05.2021)

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вчера, 21:38

В 33-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» приедет в гости к «Боруссии» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 4.6. Коэффициент на ничью составляет 4.4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.42, в то время как низовой исход оценивается по коэффициенту 2.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Боруссия» М заметно отстает от группы лидеров перед последними несколькими турами чемпионата. В оставшихся матчах игроки должны отдать все силы ради побед, которые теоретически еще позволяют побороться за участие в Лиге Конференций. Главным конкурентом за это место является «Унион». В последних двух матчах «Боруссия» М разгромно проиграла «Баварии» (0:6) и крупно обыграла «Арминию» (5:0).

«Штутгарт» в прошлом матче прервал свою серию из поражений и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда на протяжении сезона не всегда играла стабильно, однако набрала достаточное количество очков, чтобы находится в середине турнирной таблицы и уверенно себя чувствовать. В прошлом матче «Штутгарт» выиграл у «Аугсбурга» (2:1), а немного ранее проиграл «Лейпцигу» (0:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» и «Боруссия» М проиграли только по пять матчей за последние десять поединков во всех турнирах

«Штутгарт» не может забить более одного мяча в пяти последних выездных матчах

В последних пяти матчах между собой команды одержали по две победы, одна встреча закончилась ничейным результатом

«Боруссия» М выиграла четыре последних домашних матча против «Штутгарта», не пропустив при этом ни одного гола

Прогноз

«Боруссия» М после крупного поражения от «Баварии» пребывает не в лучшем эмоциональном состоянии, но коллективу вполне по силам одержать домашнюю победу над середняком Бундеслиги и набрать важные три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.