«Боруссия» Д — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

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вчера, 21:43

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Боруссия» Д сдала в своих показателях Бундеслиги и за пять последних туров добилась лишь одной победы. Это говорит о проблемах с качеством игры и тренерскому штабу следует как можно быстрее их решать, чтобы не отпустить прямых конкурентов вперед. В матче кубка Германии «желто-черные» обыграли «Ганновер-96» (2:0), а ранее уступили на выезде «Униону» (0:2) в чемпионате.

«Штутгарт» одержал победы в двух последних матчах и похоже команда поверила в свои силы. Тем не менее, положение клуба достаточно незавидное, ведь вряд ли болельщики ожидали от него текущего 14 места с восемью очками. В игре кубка страны «Штутгарт» разгромил «Арминию» (6:0), а в чемпионате Германии не оставил шансов «Бохуму» (4:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Штутгарт» проиграл пять из шести последних матчей «Боруссии» Д

Прогноз

«Боруссия» Д на своем поле обязана набирать очки с соперником из нижней части турнирной таблице или на амбициях команды можно постепенно ставить крест. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.