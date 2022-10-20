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«Боруссия» Д — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.10.2022)

вчера, 21:43
Боруссия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.554.526.25
Лига Ставок 1.58 4.50 5.40
Мелбет 1.56 4.74 6.05

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Боруссия» Д сдала в своих показателях Бундеслиги и за пять последних туров добилась лишь одной победы. Это говорит о проблемах с качеством игры и тренерскому штабу следует как можно быстрее их решать, чтобы не отпустить прямых конкурентов вперед. В матче кубка Германии «желто-черные» обыграли «Ганновер-96» (2:0), а ранее уступили на выезде «Униону» (0:2) в чемпионате.

«Штутгарт» одержал победы в двух последних матчах и похоже команда поверила в свои силы. Тем не менее, положение клуба достаточно незавидное, ведь вряд ли болельщики ожидали от него текущего 14 места с восемью очками. В игре кубка страны «Штутгарт» разгромил «Арминию» (6:0), а в чемпионате Германии не оставил шансов «Бохуму» (4:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» Д выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть из семи последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Штутгарт» проиграл пять из шести последних матчей «Боруссии» Д

Прогноз

«Боруссия» Д на своем поле обязана набирать очки с соперником из нижней части турнирной таблице или на амбициях команды можно постепенно ставить крест. Сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.11 1.27 2.45 1.61 1.93 1.98
Лига Ставок 2.37 1.57 1.88 1.90
Мелбет 2.44 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:55
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:29
Обе команды забьют !
Гость
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