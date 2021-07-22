«Ботев» — «Пирин». Прогноз на матч Первой лиги Болгарии (24.07.2021)

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вчера, 22:54

«Ботев» столкнется с «Пирином» в рамках первого тура чемпионата Болгарии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ботев». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Пирина» по 3.45.

Форма команд

«Ботев», владельцем которого является российский бизнесмен, не выиграл ни одного поединка в товарищеских матчах, но запомнился неплохой игрой. Команда трижды сыграла вничью и проиграла один поединок. Примечательно, что почти во всех матчах «Ботев» пропускал не больше одного мяча, за исключением поединка против «Царско Село», который команда проиграла со счетом 2:3. Команда играет неплохо, у нее есть идеи, но исполнители подводят. Эта команда не будет бороться за высокие места.

«Пирин» отлично показал себя во время товарищеских игр. Клуб выиграл четыре поединка и один раз сыграл вничью. Крупнейшая победа «Пирина» была против «Нефтехимика», матч завершился со счетом 6:1. В последних матчах «Пирин» выглядит очень хорошо, клуб играет в атакующий футбол и регулярно забивает больше двух мячей за игру. С защитой у команды также все хорошо, этот клуб крайне редко пропускает больше одного мяча за поединок.

Информация для ставок

● «Пирин» не проигрывает вот уже шесть игр кряду

● «Ботев» выиграл два матча из последних десяти

● «Пирин» за последние пять матчей забил 19 голов

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Пирина“» по коэффициенту 1.70.