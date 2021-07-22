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«Ботев» — «Пирин». Прогноз на матч Первой лиги Болгарии (24.07.2021)

вчера, 22:54

«Ботев» столкнется с «Пирином» в рамках первого тура чемпионата Болгарии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.02 3.40 3.45
BetBoom 2.08 3.45 3.40

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ботев». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Пирина» по 3.45.

Форма команд

«Ботев», владельцем которого является российский бизнесмен, не выиграл ни одного поединка в товарищеских матчах, но запомнился неплохой игрой. Команда трижды сыграла вничью и проиграла один поединок. Примечательно, что почти во всех матчах «Ботев» пропускал не больше одного мяча, за исключением поединка против «Царско Село», который команда проиграла со счетом 2:3. Команда играет неплохо, у нее есть идеи, но исполнители подводят. Эта команда не будет бороться за высокие места.

«Пирин» отлично показал себя во время товарищеских игр. Клуб выиграл четыре поединка и один раз сыграл вничью. Крупнейшая победа «Пирина» была против «Нефтехимика», матч завершился со счетом 6:1. В последних матчах «Пирин» выглядит очень хорошо, клуб играет в атакующий футбол и регулярно забивает больше двух мячей за игру. С защитой у команды также все хорошо, этот клуб крайне редко пропускает больше одного мяча за поединок.

Информация для ставок

● «Пирин» не проигрывает вот уже шесть игр кряду
● «Ботев» выиграл два матча из последних десяти
● «Пирин» за последние пять матчей забил 19 голов

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Пирина“» по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.54 1.40 2.95
BetBoom 2.40 1.52 1.72 2.02 1.38 2.85
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