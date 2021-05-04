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«Брага» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз на матч Примейры (05.05.21)

вчера, 10:28

В 31-м туре чемпионата Португалии «Брага» сыграет против «Пасуш де Феррейра». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.187.49
Лига Ставок 1.50 4.20 6.40
Мелбет 1.51 4.30 6.60

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Браги» в предстоящем матче букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.53. Шансы «Пасуш де Феррейра» одержать гостевую победу оцениваются в 6.35, а ничья доступна по котировке 4.24.
Что касается результативности, то здесь букмекер предложил равноценную линию. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.93, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

На финише сезона в чемпионате Португалии «Брага» откровенно сбавила обороты. Двумя поражениями кряду команда отдалилась от третьей строчки уже на восемь очков.

Неудачными для «Браги» оказались поединки против «Спортинга» (0:1) и «Маритиму» (0:1) в прошлом туре. До этого «оружейники» смогли оформить трудовую победу дома над «Боавиштой» (2:1).

«Пасуш де Феррейра» занимает пятое место в турнирной таблице Примейры, набрав по ходу сезона 48 очков. Вероятнее всего, эта команда завершит чемпионат на данной строчке.

В последнем поединке чемпионата «Пасуш де Феррейра» победил дома «Белененсеш» (1:0). Так команда прервала длительную серию без викторий – четыре поражения и одна ничья.

Информация для ставок

• В 4 прошлых выездных матчах «Пасуш де Феррейра» выиграла ставка ТМ(2,5)
• «Пасуш де Феррейра» не побеждал в 6 предыдущих выездных поединках чемпионата
• В пяти прошлых очных встречах команд трижды побеждала «Брага», а две победы у «Пасуш де Феррейра»

Прогноз

«Брага» очень слабо провела последние матчи в чемпионате. «Пасуш де Феррейра» тоже слабо играет в атаке на выезде. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.93 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.47 1.93 1.96 1.50 2.73
Лига Ставок 2.65 1.45 1.84 1.90 1.46 2.60
Мелбет 1.94 1.95
1XBET 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72
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STVA 1
STVA 1
вчера в 10:29
Победа Браги
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