«Брага» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз на матч Примейры (05.05.21)

В 31-м туре чемпионата Португалии «Брага» сыграет против «Пасуш де Феррейра». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Ставки на победу «Браги» в предстоящем матче букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.53. Шансы «Пасуш де Феррейра» одержать гостевую победу оцениваются в 6.35, а ничья доступна по котировке 4.24.
Что касается результативности, то здесь букмекер предложил равноценную линию. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.93, ТБ(2,5) – 1.96.
Форма команд
На финише сезона в чемпионате Португалии «Брага» откровенно сбавила обороты. Двумя поражениями кряду команда отдалилась от третьей строчки уже на восемь очков.
Неудачными для «Браги» оказались поединки против «Спортинга» (0:1) и «Маритиму» (0:1) в прошлом туре. До этого «оружейники» смогли оформить трудовую победу дома над «Боавиштой» (2:1).
«Пасуш де Феррейра» занимает пятое место в турнирной таблице Примейры, набрав по ходу сезона 48 очков. Вероятнее всего, эта команда завершит чемпионат на данной строчке.
В последнем поединке чемпионата «Пасуш де Феррейра» победил дома «Белененсеш» (1:0). Так команда прервала длительную серию без викторий – четыре поражения и одна ничья.
Информация для ставок
• В 4 прошлых выездных матчах «Пасуш де Феррейра» выиграла ставка ТМ(2,5)
• «Пасуш де Феррейра» не побеждал в 6 предыдущих выездных поединках чемпионата
• В пяти прошлых очных встречах команд трижды побеждала «Брага», а две победы у «Пасуш де Феррейра»
Прогноз
«Брага» очень слабо провела последние матчи в чемпионате. «Пасуш де Феррейра» тоже слабо играет в атаке на выезде. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.93 в БК Фонбет.