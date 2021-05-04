«Брага» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз на матч Примейры (05.05.21)

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вчера, 10:28

В 31-м туре чемпионата Португалии «Брага» сыграет против «Пасуш де Феррейра». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Браги» в предстоящем матче букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.53. Шансы «Пасуш де Феррейра» одержать гостевую победу оцениваются в 6.35, а ничья доступна по котировке 4.24.

Что касается результативности, то здесь букмекер предложил равноценную линию. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.93, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

На финише сезона в чемпионате Португалии «Брага» откровенно сбавила обороты. Двумя поражениями кряду команда отдалилась от третьей строчки уже на восемь очков.

Неудачными для «Браги» оказались поединки против «Спортинга» (0:1) и «Маритиму» (0:1) в прошлом туре. До этого «оружейники» смогли оформить трудовую победу дома над «Боавиштой» (2:1).

«Пасуш де Феррейра» занимает пятое место в турнирной таблице Примейры, набрав по ходу сезона 48 очков. Вероятнее всего, эта команда завершит чемпионат на данной строчке.

В последнем поединке чемпионата «Пасуш де Феррейра» победил дома «Белененсеш» (1:0). Так команда прервала длительную серию без викторий – четыре поражения и одна ничья.

Информация для ставок

• В 4 прошлых выездных матчах «Пасуш де Феррейра» выиграла ставка ТМ(2,5)

• «Пасуш де Феррейра» не побеждал в 6 предыдущих выездных поединках чемпионата

• В пяти прошлых очных встречах команд трижды побеждала «Брага», а две победы у «Пасуш де Феррейра»

Прогноз

«Брага» очень слабо провела последние матчи в чемпионате. «Пасуш де Феррейра» тоже слабо играет в атаке на выезде. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.93 в БК Фонбет.