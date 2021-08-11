«Брага» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.08.2021)

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вчера, 21:46

Во втором туре чемпионата Португалии «Брага» сыграет против «Спортинга». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 14 августа.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекерская компания Мелбет минимальное предпочтение отдает гостям. Разместить ставку на победу «Спортинга» можно по коэффициенту 2.47, ничья котируется в 3.36, а победа «Браги» идет за 2.87.

Что касается результативности, то здесь небольшие симпатии экспертов на стороне низового формата поединка. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

В прошлом сезоне «Брага» завоевала Кубок Португалии, обыграв в финале «Бенфику». Это достижение стало единственным значимым для «оружейников», которые в чемпионате пришли к финишу на четвертом месте, лишившись возможности сыграть в Лиге чемпионов.

В стартовом туре нового розыгрыша лиги «Брага» отправилась в гости к «Маритиму». Там удалось добиться победы со счетом 2:0.

«Спортинг» наконец-то завоевал золотые медали чемпионата Португалии. Клуб из Лиссабона стабильнее всех провел прошлый сезон, опередив в итоге «Порту» на пять очков. В стартовом туре нового созыва «львы» прогнозируемо победили «Визелу» (3:0) на домашней арене.

31 июля «Брага» и «Спортинг» разыграли Суперкубок Португалии. В титульном поединке сильнее оказался клуб из Лиссабона (2:1), одержавший четвертую победу кряду над соперником.

Ставки букмекеров

«Брага» забивала и пропускала голы в 4 из 6 прошлых домашних матчей

«Спортинг» выигрывал в 7 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

В 4 последних официальных матчах «Спортинга» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Двумя неделями ранее «Брага» и «Спортинг» провели результативный матч за Суперкубок Португалии. Обе команды располагают достаточным атакующим потенциалом, поэтому в этой встрече стоит ожидать схожего сценария. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Нортгемптона» в матче Кубка английской Лиги с «Ковентри».