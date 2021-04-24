«Брага» — «Спортинг»: прогноз на матч Примейры (25.04.21)

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вчера, 21:49

В 29-м туре чемпионата Португалии «Брага» на своем поле сыграет против «Спортинга». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 25 апреля.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определяют очевидного фаворита в этой встрече, отдавая только минимальное предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Браги» можно по коэффициенту 2.54, а гостевая виктория «Спортинга» идет за 2.81. Заключить пари на ничью предлагается за 3.34.

Больше шансов букмекер отводит на то, что игра получится закрытой. Ставки на ТМ(2,5) идут в линии за 1.76, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

«Брага» выпала из лидирующей тройки чемпионата, пропустив вперед «Бенфику». Сейчас «оружейники» занимают четвертое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.

21 апреля футболисты «Браги» добились домашней победы над «Боавиштой» (2:1). До этого команда последовательно разделила очки с «Риу Аве» (0:0) и «Белененсешем» (1:1).

«Спортинг» принялся стабильно терять очки. Из-за этого «львы» подпустили к себе «Порту» на расстояние четырех очков. В последней игре чемпионата клуб из Лиссабона не справился дома с «Белененсешем» (2:2), до этого победил «Фаренсе» (1:0), а также сыграл вничью с «Фамаликау» и «Морейренсе» (1:1).

Информация для ставок

• «Спортинг» не проигрывал в 28 прошлых матчах чемпионата

• В 6 из 8 предыдущих гостевых матчей лиги «Спортинг» не пропускал голы

• «Брага» не проигрывала в 13 из 14 прошлых поединков лиги

• «Спортинг» не побеждал «Брагу» в 5 последних гостевых играх во всех турнирах

Прогноз

В этой игре команды на первый план поставят достижение максимального результата. «Браге» нужны очки, чтобы вновь примкнуть к первой тройке, а «Спортинг» пытается удержать преимущество над «Порту». Учитывая это, соперникам придется сыграть с оглядкой на оборону, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.76 в БК Фонбет.