«Бранн» — «Мьёндален». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

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сегодня, 00:24

«Бранн» и «Мьёндален» в рамках очередного тура чемпионата Норвегии проведут очную встречу. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 18 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение хозяевам поля в предстоящем поединке. Ставки на победу «Бранна» принимаются по коэффициенту 1.95, а шансы «Мьёндалена» набрать три очка оцениваются в 3.84. Поставить на ничью можно за 3.62.

Касательно результативности, то здесь небольшие симпатии экспертов на стороне низового формата встречи. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Последние матчи в чемпионате Норвегии «Бранн» провел неудачно. Команда идет на серии из шести туров без побед.

В последней игре Высшей лиги «Бранн» разделил очки дома с «Тромсё» (1:1). В турнирной таблице первенства команда прочно осела на последнем месте, которое она разделяет со «Стабеком».

«Мьёндален» балансирует возле зоны вылета, занимая 13-ю позицию рейтинга. Покинуть тройку худших команд ей удалось за счет победы в прошлом туре, которая была оформлена в домашней игре против «Хаугесунда» (3:0).

Информация для ставок

• «Бранн» не побеждал в 3 последних домашних матчах чемпионата

• «Мьёндален» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых играх лиги

• В 4 из 5 прошлых матчах «Бранна» прошла ставка на «обе забьют – да»

Прогноз

«Бранн» и «Мьёндален» оказались в сложном положении. Обе команды по ходу сезона будут вести борьбу за выживание, поэтому очки, набранные в очной встрече с прямым конкурентом, станут крайне важными. Учитывая мотивацию команд, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.