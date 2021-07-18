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«Бранн» — «Мьёндален». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (18.07.2021)

сегодня, 00:24

«Бранн» и «Мьёндален» в рамках очередного тура чемпионата Норвегии проведут очную встречу. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 18 июля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.684.39
Лига Ставок 1.95 3.50 3.85
Мелбет 1.98 3.52 3.82
1XBET 1.98 3.52 3.82
BetBoom 1.96 3.45 3.75

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение хозяевам поля в предстоящем поединке. Ставки на победу «Бранна» принимаются по коэффициенту 1.95, а шансы «Мьёндалена» набрать три очка оцениваются в 3.84. Поставить на ничью можно за 3.62.

Касательно результативности, то здесь небольшие симпатии экспертов на стороне низового формата встречи. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Последние матчи в чемпионате Норвегии «Бранн» провел неудачно. Команда идет на серии из шести туров без побед.

В последней игре Высшей лиги «Бранн» разделил очки дома с «Тромсё» (1:1). В турнирной таблице первенства команда прочно осела на последнем месте, которое она разделяет со «Стабеком».

«Мьёндален» балансирует возле зоны вылета, занимая 13-ю позицию рейтинга. Покинуть тройку худших команд ей удалось за счет победы в прошлом туре, которая была оформлена в домашней игре против «Хаугесунда» (3:0).

Информация для ставок

• «Бранн» не побеждал в 3 последних домашних матчах чемпионата
• «Мьёндален» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых играх лиги
• В 4 из 5 прошлых матчах «Бранна» прошла ставка на «обе забьют – да»

Прогноз

«Бранн» и «Мьёндален» оказались в сложном положении. Обе команды по ходу сезона будут вести борьбу за выживание, поэтому очки, набранные в очной встрече с прямым конкурентом, станут крайне важными. Учитывая мотивацию команд, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на победу хозяев в матче «Лиллестерм» — «Мольде».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.85 2.05 1.46 2.88
Лига Ставок 2.65 1.44 1.84 1.90 1.47 2.55
Мелбет 1.80 2.03
1XBET 1.80 2.03
BetBoom 2.52 1.47 1.77 1.97 1.42 2.70
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