Бразилия — Колумбия.‎‎ Прогноз на матч Кубка Америки (24.06.2021)

Бразилия сыграет против Колумбии на групповом этапе Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
|
- : -
завтра, 03:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают Бразилию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход котируется в 4.2. Коэффициент на победу Колумбии составляет 7.00.
Форма команд
Сборная Бразилии является действующим чемпионом Кубка Америки. В прошлый раз бразильцы эффектно провели турнир, уверенно обыграв всех соперников. С тех пор в команде Тите мало что изменилось, только состав стал еще опытнее, чем прежде. Бразилия не пропускает несколько матчей кряду, а проигрывала последний раз в 2019 году в рамках товарищеского поединка с Аргентиной 0:1. Сейчас у Бразилии шесть баллов из шести возможных на Кубке Америки.
Колумбия неплохо стартовала на Кубке Америки. На счету команды победа, ничья и поражение. Колумбийцы обыграли Эквадор, сыграли вничью с Венесуэлой и проиграли Перу. Колумбия должна была принимать Кубок Америки, но из-за неблагоприятной политической обстановки было решено перенести турнир в Бразилию. В матче против хозяев турнира у Колумбии практически нет шансов отобрать очки у фаворита.
Информация для ставок
- Колумбия выиграла два матча из последних пяти
- Бразилия выиграла девять матчей кряду
- В последний раз сборная Бразилии пропускала в 2020 году в матче против Перу (4:2)
Прогноз
С учётом невероятной формы сборной Бразилии стоит сделать ставку на то, что в этом матче забьет только Бразилия, по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5, по коэффициенту 2.05.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.65 на победу хозяев и ТМ 3.5 в матче «Ливерпуль» Монтевидео — «Феникс».