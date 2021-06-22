ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыКубок Америки 2021

Бразилия — Колумбия.‎‎ Прогноз на матч Кубка Америки (24.06.2021)

вчера, 06:56

Бразилия сыграет против Колумбии на групповом этапе Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.487.43
Лига Ставок 1.50 4.30 7.00
Фонбет 1.48 4.30 6.80
Мелбет 1.49 4.44 8.30
1XBET 1.48 4.44 8.60

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Бразилию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход котируется в 4.2. Коэффициент на победу Колумбии составляет 7.00.

Форма команд

Сборная Бразилии является действующим чемпионом Кубка Америки. В прошлый раз бразильцы эффектно провели турнир, уверенно обыграв всех соперников. С тех пор в команде Тите мало что изменилось, только состав стал еще опытнее, чем прежде. Бразилия не пропускает несколько матчей кряду, а проигрывала последний раз в 2019 году в рамках товарищеского поединка с Аргентиной 0:1. Сейчас у Бразилии шесть баллов из шести возможных на Кубке Америки.

Колумбия неплохо стартовала на Кубке Америки. На счету команды победа, ничья и поражение. Колумбийцы обыграли Эквадор, сыграли вничью с Венесуэлой и проиграли Перу. Колумбия должна была принимать Кубок Америки, но из-за неблагоприятной политической обстановки было решено перенести турнир в Бразилию. В матче против хозяев турнира у Колумбии практически нет шансов отобрать очки у фаворита.

Информация для ставок

  • Колумбия выиграла два матча из последних пяти
  • Бразилия выиграла девять матчей кряду
  • В последний раз сборная Бразилии пропускала в 2020 году в матче против Перу (4:2)

Прогноз

С учётом невероятной формы сборной Бразилии стоит сделать ставку на то, что в этом матче забьет только Бразилия, по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5, по коэффициенту 2.05.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.65 на победу хозяев и ТМ 3.5 в матче «Ливерпуль» Монтевидео — «Феникс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 1.83 2.04 1.42 3.05
Лига Ставок 2.48 1.52 1.78 2.01 1.41 2.85
Мелбет 1.87 2.09
1XBET 1.82 2.15
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Колумбия.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100