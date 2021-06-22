Бразилия — Колумбия.‎‎ Прогноз на матч Кубка Америки (24.06.2021)

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вчера, 06:56

Бразилия сыграет против Колумбии на групповом этапе Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Бразилию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход котируется в 4.2. Коэффициент на победу Колумбии составляет 7.00.

Форма команд

Сборная Бразилии является действующим чемпионом Кубка Америки. В прошлый раз бразильцы эффектно провели турнир, уверенно обыграв всех соперников. С тех пор в команде Тите мало что изменилось, только состав стал еще опытнее, чем прежде. Бразилия не пропускает несколько матчей кряду, а проигрывала последний раз в 2019 году в рамках товарищеского поединка с Аргентиной 0:1. Сейчас у Бразилии шесть баллов из шести возможных на Кубке Америки.

Колумбия неплохо стартовала на Кубке Америки. На счету команды победа, ничья и поражение. Колумбийцы обыграли Эквадор, сыграли вничью с Венесуэлой и проиграли Перу. Колумбия должна была принимать Кубок Америки, но из-за неблагоприятной политической обстановки было решено перенести турнир в Бразилию. В матче против хозяев турнира у Колумбии практически нет шансов отобрать очки у фаворита.

Информация для ставок

Колумбия выиграла два матча из последних пяти

Бразилия выиграла девять матчей кряду

В последний раз сборная Бразилии пропускала в 2020 году в матче против Перу (4:2)

Прогноз

С учётом невероятной формы сборной Бразилии стоит сделать ставку на то, что в этом матче забьет только Бразилия, по коэффициенту 2.25. Также стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5, по коэффициенту 2.05.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.65 на победу хозяев и ТМ 3.5 в матче «Ливерпуль» Монтевидео — «Феникс».