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Бразилия — Перу. Прогноз на матч полуфинала Кубка Америки (06.07.2021)

вчера, 15:34

Бразилия встретится с Перу в рамках полуфинала Кубка Америки.

Кубок Америки 2021
Бразилия
Перу
1 : 0
завершен
сегодня, 02:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.1217.16
Лига Ставок 1.22 6.60 14.00
Фонбет Live! 1.03 16.00 100.00
Мелбет 1.22 6.78 15.70
1XBET 1.23 7.00 15.00

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет считают, что победителем этого поединка будет Бразилия, поставить на победу которой можно по коэффициенту 1.23. Ничейный исход оценивается в 5.80, а победа Перу в 15.00.

Форма команд

Сборная Бразилии демонстрирует футбол невероятного уровня. Эта команда много забивает и мало пропускает. На Кубке Америки команда обыграла Венесуэлу, Перу, Колумбию и сыграла вничью с Эквадором. Даже несмотря на один ничейный исход, сборная Бразилии выглядит как команда, которая способна выиграть Кубок Америки. Единственная команда, которая сейчас может остановить Бразилию — это Аргентина.

Перу неплохо выглядел в групповом этапе. Команда проиграла Бразилии, обыграла Колумбию и победила Венесуэлу, также сборная сыграла вничью с Эквадором. Сборная Перу показывает хороший футбол, эта сборная может доставить неудобства Бразилии, это неуступчивая команда. Перу играет в контратакующий футбол и предпочитает оставаться в тени в течение всего матча, не стоит удивляться, если в матче будет забито не более двух или трех голов.

Информация для ставок

● Перу не проигрывает четыре матча подряд
● Бразилия не проигрывает 12 игр кряду
● Сборная Перу забивала в каждом из последних четырех матчей

Прогноз

Актуальная ставка на игру — проход Бразилии дальше по коэффициенту 1.09. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 2.45.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.97 на победу «Кристиансунда» в матче с «Бранном».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.81 1.61 2.50
Лига Ставок 2.18 1.66 1.72 2.09
Мелбет 2.26 1.72
1XBET 2.05 1.86
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:38
Перепутал название сборных. Бразилия победит без сомнений.
David Young
David Young ответ ФорвардЪ (раскрыть)
вчера в 15:37
Почему вы думаете что Перу? По мне так Бразилия является очевидным фаворитом. У Перу есть шансы, но очень вряд ли будет даже ничья.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Перу.
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