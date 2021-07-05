Бразилия — Перу. Прогноз на матч полуфинала Кубка Америки (06.07.2021)

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вчера, 15:34

Бразилия встретится с Перу в рамках полуфинала Кубка Америки.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет считают, что победителем этого поединка будет Бразилия, поставить на победу которой можно по коэффициенту 1.23. Ничейный исход оценивается в 5.80, а победа Перу в 15.00.

Форма команд

Сборная Бразилии демонстрирует футбол невероятного уровня. Эта команда много забивает и мало пропускает. На Кубке Америки команда обыграла Венесуэлу, Перу, Колумбию и сыграла вничью с Эквадором. Даже несмотря на один ничейный исход, сборная Бразилии выглядит как команда, которая способна выиграть Кубок Америки. Единственная команда, которая сейчас может остановить Бразилию — это Аргентина.

Перу неплохо выглядел в групповом этапе. Команда проиграла Бразилии, обыграла Колумбию и победила Венесуэлу, также сборная сыграла вничью с Эквадором. Сборная Перу показывает хороший футбол, эта сборная может доставить неудобства Бразилии, это неуступчивая команда. Перу играет в контратакующий футбол и предпочитает оставаться в тени в течение всего матча, не стоит удивляться, если в матче будет забито не более двух или трех голов.

Информация для ставок

● Перу не проигрывает четыре матча подряд

● Бразилия не проигрывает 12 игр кряду

● Сборная Перу забивала в каждом из последних четырех матчей

Прогноз

Актуальная ставка на игру — проход Бразилии дальше по коэффициенту 1.09. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 2.45.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.97 на победу «Кристиансунда» в матче с «Бранном».