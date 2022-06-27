«Сантос» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты почти поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. Поставить на победу «Сантоса» в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 2.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а победа «Фламенго» доступна по котировке 2.60.
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13 ноября 2022
воскресенье
Аналитики также склоняются к низовому исходу в этом противостоянии. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.63, ТБ(2,5) – 2.28.
Форма команд
«Сантос» не проигрывал в шести прошлых турах чемпионата Бразилии, поднявшись на седьмое место рейтинга. Шесть игр в данной серии клуб завершил в ничейном формате, а единственная победа была оформлена в противостоянии с «Жувентуд» (2:1).
В домашних матчах текущего розыгрыша лиги «Сантос» зарекомендовал себя так: три победы, три ничьи и одно поражение с положительной разницей забитых и пропущенных голов – 12 против 6.
«Фламенго» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы Серии A, одержав две победы в трех последних турах. Команда успешно провела игры против «Куябы» (2:0) и «Америкой» (3:0), а поражение от «Атлетико» Минепйро стало шестым в текущем розыгрыше чемпионата.
Информация для ставок
- У «Сантоса» отсутствуют победы в 5 прошлых домашних матчах
- «Фламенго» выиграл два предыдущих матча на поле «Сантоса»
- «Фламенго» проиграл в 4 прошлых гостевых матчах чемпионата
- Обмен голами фиксировался в 3 из прошлых 4 домашних матчей «Сантоса»
Прогноз
С учетом отсутствия стабильности в защите «Сантоса» и «Фламенго», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.