«Сантос» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

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27 июня 2022, 16:50

Ставки букмекеров

Эксперты почти поровну оценили шансы команд на успех в этой игре. Поставить на победу «Сантоса» в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 2.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а победа «Фламенго» доступна по котировке 2.60.

Аналитики также склоняются к низовому исходу в этом противостоянии. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.63, ТБ (2,5) – 2.28.

Форма команд

«Сантос» не проигрывал в шести прошлых турах чемпионата Бразилии, поднявшись на седьмое место рейтинга. Шесть игр в данной серии клуб завершил в ничейном формате, а единственная победа была оформлена в противостоянии с «Жувентуд» (2:1).

В домашних матчах текущего розыгрыша лиги «Сантос» зарекомендовал себя так: три победы, три ничьи и одно поражение с положительной разницей забитых и пропущенных голов – 12 против 6.

«Фламенго» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы Серии A, одержав две победы в трех последних турах. Команда успешно провела игры против «Куябы» (2:0) и «Америкой» (3:0), а поражение от «Атлетико» Минепйро стало шестым в текущем розыгрыше чемпионата.

Информация для ставок

У «Сантоса» отсутствуют победы в 5 прошлых домашних матчах

«Фламенго» выиграл два предыдущих матча на поле «Сантоса»

«Фламенго» проиграл в 4 прошлых гостевых матчах чемпионата

Обмен голами фиксировался в 3 из прошлых 4 домашних матчей «Сантоса»

Прогноз

С учетом отсутствия стабильности в защите «Сантоса» и «Фламенго», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.