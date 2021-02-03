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«Брентфорд» — «Бристоль Сити»: прогноз на матч Чемпионшипа (03.02.2021)

вчера, 16:20

«Брентфорд» принимает на своем поле «Бристоль Сити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.429.09
Fonbet Live! 1.14 6.60 42.00
Мелбет 1.43 4.60 8.69
Лига ставок 1.44 4.40 6.80

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на этот матч: победа «Брентфорда» с коэффициентом 1.40, ничейный исход за 4.50, а триумф «Бристоль Сити» за 8.50.

Форма команд

«Брентфорд» находится на третьей строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Сейчас у клуба 48 пунктов в активе, до «Суонси», который расположился на второй позиции, всего два балла. Свой последний матч «Брентфорд» играл 30 января против «Уикомба», он завершился разгромом в пользу «Брентфорда» со счетом 7:2.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Бристоль» находится на девятой строчке, у клуба 39 пунктов в активе. Свой последний матч «Бристоль» провел против «Дерби Каунти», поединок состоялся 30 января. Матч завершился поражением «Бристоля» со счетом 0:1.

Информация для ставок

● «Брентфорд» не проигрывал в четырех матчах из пяти
● «Бристоль» выиграл три матча из последних пяти
● «Брентфорд» — одна из самых забивающих команд Чемпионшипа — 45 голов

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал голов в поединке будет больше 2,5 с коэффициентом 1.80. Еще одна ставка, которая может сыграть, это гол «Брентфорда» и отсутствие забитых мячей у «Бристоля».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.429.09
Fonbet Live! 1.14 6.60 42.00
Мелбет 1.43 4.60 8.69
Лига ставок 1.44 4.40 6.80
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shlomo
shlomo
вчера в 16:22
Брентфорду нужнее...будет играть на победу
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