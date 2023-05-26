«Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (28.05.2023)

1685130550

вчера, 22:49

Ставки букмекеров

«Ньюкасл Юнайтед» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.75. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.15. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.1.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Брентфорд» провел очень качественный сезон и даже в последних пяти турах набрал 12 очков. Сейчас команда располагается на девятом месте с 56 очками и находится в двух очках от зоны Лиги Конференций. Хозяева попытаются воспользоваться отсутствием мотивации у «горожан» и даже побороться за победу. Два последних матча «Брентфорда» завершились победами над лондонскими «Тоттенхэмом» (3:1) и «Вест Хэмом» (2:0).

«Манчестер Сити» в очередной раз стал чемпионом Англии и вряд ли будет максимально выкладываться в оставшихся поединках. У подопечных Гвардиолы еще остался финал Лиги чемпионов, поэтому вполне вероятно, что мы увидим несколько резервных игроков со старта поединка. В прошлом туре «Манчестер Сити» сыграл вничью на выезде с «Брайтоном» (1:1), а ранее минимально одолел «Челси» (1:0).

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл четыре из десяти последних матчей в чемпионате Англии

«Горожане» одержали восемь побед из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграли две из трех личных встреч с «Брентфордом»

Прогноз

«Манчестер Сити» не будет биться за результат, в отличие от «Брентфорда», который может подняться выше по итогам сезона. Предлагаем рискнут и сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 4.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.