«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.01.2022)

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вчера, 16:54

19 января 2022 года в рамках 17-го тура Премьер-лиги состоится матч «Брентфорд — Манчестер Юнайтед». Эта игра пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стэдиум» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Брентфорда» в 5.00. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Брентфорд» в нынешнем сезоне Премьер-лиги идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды шесть побед, пять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Брентфорд» проиграл «Ливерпулю» 3:0, а также уступил «Саутгемптону» 4:1 и выиграл у «Астон Виллы» 2:1. Команда играет далеко не лучшим образом и сейчас она ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам.

«Манчестер Юнайтед» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У команды девять побед, пять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 29 мячей. В последних встречах команда под руководством Ральфа Рангника играет не лучшим образом — ничья с «Астон Виллой» 2:2, поражение от «Вулверхэмптона» 0:1 и победа над «Бёрнли» 3:1.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл один матч из последних десяти

«Брентфорд» проиграл три матча из последних пяти

У «Манчестер Юнайтед» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.95. «Юнайтед» в последнее время очень мало забивает, как и «Брентфорд».