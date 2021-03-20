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«Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 15:03

Субботнюю программу матчей 38-го тура английского Чемпионшипа открывает встреча «Брентфорда» и «Ноттингем Форест». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.805.82
Лига Ставок 1.66 3.55 5.60
Фонбет Live! 5.80 1.23 16.00
Мелбет 1.65 3.89 5.89
BetBoom 1.67 3.50 5.60

Ставки букмекеров

По мнению экспертов, в этом матче больше шансов на успех у хозяев. Взять победу «Брентфорда» можно по коэффициенту 1.65. В случае ставки на победу «Ноттингем Форест» можно обогатиться в пять с половиной раз. Ничья в этом матче идет в линии по коэффициенту 3.7.

Форма команд

«Брентфорд» неслучайно подходит к матчу 38-го тура второго по силе английского дивизиона в ранге фаворита. Хозяева к этому моменту времени успели набрать 67 баллов, благодаря чему ведут борьбу за повышение в классе. Подопечные Томаса Франка сейчас располагаются в зоне плей-офф, но при этом сохраняют шансы даже на прямое попадание в АПЛ. У хозяев лучшая атака в лиге. В 36 матчах им удалось отличиться уже 64 раза при всего 38 пропущенных мячах.

«Ноттингем Форест» такой статистике пока может лишь позавидовать. В нынешней кампании для парней Криса Хьютона актуальной задачей является сохранение прописки в дивизионе. Не зная вкуса побед уже в пяти матчах кряду, гости опустились на 18-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. У «Ноттингема» поражений больше, чем побед – 16 против 10.

Информация для ставок

  • «Брентфорд» победил в семи из восьми последних домашних игр
  • «Ноттингем Форест» сыграл 9 подряд матчей на тотал меньше 2,5
  • Безвыигрышная серия «Ноттингем Форест» насчитывает уже 5 матчей

Прогноз

Учитывая актуальную форму команд, напрашивается очевидная ставка на успех «Брентфорда». Заиграть чистую победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Также проходным кажется прогноз на успех домашней команды с форой (-1) по коэффициенту 2.2.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.61 1.75 2.17
Лига Ставок 2.13 1.67 1.61 2.22
Мелбет 1.76 2.18
Pin-Up.ru 2.23 1.60 1.64 2.15 1.33 3.10
BetBoom 2.18 1.62 1.61 2.20 1.31 3.20
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:58
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Ноттингем Форест»
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