«Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

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вчера, 15:03

Субботнюю программу матчей 38-го тура английского Чемпионшипа открывает встреча «Брентфорда» и «Ноттингем Форест». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

По мнению экспертов, в этом матче больше шансов на успех у хозяев. Взять победу «Брентфорда» можно по коэффициенту 1.65. В случае ставки на победу «Ноттингем Форест» можно обогатиться в пять с половиной раз. Ничья в этом матче идет в линии по коэффициенту 3.7.

Форма команд

«Брентфорд» неслучайно подходит к матчу 38-го тура второго по силе английского дивизиона в ранге фаворита. Хозяева к этому моменту времени успели набрать 67 баллов, благодаря чему ведут борьбу за повышение в классе. Подопечные Томаса Франка сейчас располагаются в зоне плей-офф, но при этом сохраняют шансы даже на прямое попадание в АПЛ . У хозяев лучшая атака в лиге. В 36 матчах им удалось отличиться уже 64 раза при всего 38 пропущенных мячах.

«Ноттингем Форест» такой статистике пока может лишь позавидовать. В нынешней кампании для парней Криса Хьютона актуальной задачей является сохранение прописки в дивизионе. Не зная вкуса побед уже в пяти матчах кряду, гости опустились на 18-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. У «Ноттингема» поражений больше, чем побед – 16 против 10.

Информация для ставок

«Брентфорд» победил в семи из восьми последних домашних игр

«Ноттингем Форест» сыграл 9 подряд матчей на тотал меньше 2,5

Безвыигрышная серия «Ноттингем Форест» насчитывает уже 5 матчей

Прогноз

Учитывая актуальную форму команд, напрашивается очевидная ставка на успех «Брентфорда». Заиграть чистую победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Также проходным кажется прогноз на успех домашней команды с форой (-1) по коэффициенту 2.2.

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