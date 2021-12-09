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«Брентфорд» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (10.12.2021)

сегодня, 17:29

«Брентфорд» сыграет против «Уотфорда» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.593.53
Фонбет 2.20 3.40 3.40
Мелбет 2.22 3.42 3.64
1XBET 2.22 3.42 3.64
BetBoom 2.16 3.42 3.62

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Брентфорд». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа гостей в 3.55.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Брентфорд» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и шесть поражений. Всего английский коллектив забил 19 голов и пропустил 21 мяч. В последних матчах «Брентфорд» сыграл вничью с «Лидсом», а также уступил «Тоттенхэму» и выиграл у «Эвертона».

«Уотфорд» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и десять поражений. Всего в активе «шмелей» 20 забитых и 29 пропущенных голов. В последних играх «Уотфорд» проиграл «Манчестер Сити», а также уступил «Челси» и не смог обыграть «Лестер».

Информация для ставок

  • «Уотфорд» проиграл три матча кряду
  • «Брентфорд» выиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Уотфорда» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Уотфорда“» по коэффициенту 1.75. Клуб не побеждает три матча кряду, но на определенные игры эта команда умеет настраиваться. Есть вероятность, что коллектив сможет забрать хотя бы один балл с этого стадиона.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.93 1.97 1.51 2.75
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
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Все комментарии
n2acsk5tn9yd
n2acsk5tn9yd
сегодня в 17:54
Футбольный клуб «Брентфорд» одержит победу.
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