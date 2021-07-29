«Брейдаблик» — «Аустрия». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций «Аустрия» приедет в гости к «Брейдаблику». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот матч.
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Аустрию» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.3. Победа «Брейдаблика» представлена коэффициентом 3.22.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 на ТБ 2.5 и 2.1 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.6.
Форма команд
«Брейдаблик» достаточно неплохо выглядел в первом поединке, но увезти из Австрии победу команде не удалось, матч закончился со счетом (1:1).После этого клуб провел матч чемпионата Исландии, где потерпел поражение от «Кефлавика» (0:2).
«Аустрия» создала чуть больше моментов, чем «Брейдаблик» и была ближе к победе, но не смогла переиграть исландцев. В первом чемпионата Австрии команда на выезде встречалась с «Ридом» и проиграла (1:2).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Брейдаблика» составляет три матча
- «Аустрия» не может выиграть два матча подряд, но до этого побеждала на протяжении 7 игр
- Четыре последних матча с участием «Брейдаблика» завершились результатом ТМ 2.5
- «Аустрия» забивает голы на протяжении 13 встреч
Прогноз
Мы считаем, что команды смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку «обе забьют», по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.
Букмекеры также предлагают коэффициент 2.46 на исход другого матча Лиги конференций.