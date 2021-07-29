«Брейдаблик» — «Аустрия». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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вчера, 04:20

В ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций «Аустрия» приедет в гости к «Брейдаблику». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Аустрию» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.3. Победа «Брейдаблика» представлена коэффициентом 3.22.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 на ТБ 2.5 и 2.1 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.6.

Форма команд

«Брейдаблик» достаточно неплохо выглядел в первом поединке, но увезти из Австрии победу команде не удалось, матч закончился со счетом (1:1).После этого клуб провел матч чемпионата Исландии, где потерпел поражение от «Кефлавика» (0:2).

«Аустрия» создала чуть больше моментов, чем «Брейдаблик» и была ближе к победе, но не смогла переиграть исландцев. В первом чемпионата Австрии команда на выезде встречалась с «Ридом» и проиграла (1:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Брейдаблика» составляет три матча

«Аустрия» не может выиграть два матча подряд, но до этого побеждала на протяжении 7 игр

Четыре последних матча с участием «Брейдаблика» завершились результатом ТМ 2.5

«Аустрия» забивает голы на протяжении 13 встреч

Прогноз

Мы считаем, что команды смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку «обе забьют», по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.46 на исход другого матча Лиги конференций.