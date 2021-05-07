«Бристоль Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

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сегодня, 00:09

8 мая 2021 года «Бристоль Сити» сыграет против «Брентфорда». Этот поединок состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.72. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев поля по 4.90. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00.

Форма команд

«Бристоль Сити» набрал 51 балл и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 побед, шесть ничьих и 24 поражения. Клуб забил 45 мячей и пропустил 65 голов. В последних играх «Бристоль Сити» очень плох, команда не побеждает и приближается к зоне вылета.

«Брентфорд» находится на третьей строчке в турнирной таблице, в активе команды — 84 пункта. В нынешнем сезоне клуб очень хорош. «Брентфорд» выиграл 23 поединка, 15 раз играл вничью и проиграл семь матчей. В активе этого клуба 71 забитый и 41 пропущенный мяч. «Брентфорд» в последних поединках так же хорош, как и в течение всего сезона, команда имеет беспроигрышную серию.

Информация для ставок

● «Бристоль Сити» пропустил десять мячей в последних пяти матчах

● «Бристоль» не побеждает в Чемпионшипе девять игр кряду

● «Брентфорд» не проигрывает 11 игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на победу «Брентфорда» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.47.

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