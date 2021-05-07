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«Бристоль Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

сегодня, 00:09

8 мая 2021 года «Бристоль Сити» сыграет против «Брентфорда». Этот поединок состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.944.011.73
Лига Ставок 4.70 3.90 1.69
Мелбет 4.66 4.10 1.73
1XBET 5.50 10.50 1.26
BetBoom 4.70 3.75 1.72

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.72. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев поля по 4.90. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00.

Форма команд

«Бристоль Сити» набрал 51 балл и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 побед, шесть ничьих и 24 поражения. Клуб забил 45 мячей и пропустил 65 голов. В последних играх «Бристоль Сити» очень плох, команда не побеждает и приближается к зоне вылета.

«Брентфорд» находится на третьей строчке в турнирной таблице, в активе команды — 84 пункта. В нынешнем сезоне клуб очень хорош. «Брентфорд» выиграл 23 поединка, 15 раз играл вничью и проиграл семь матчей. В активе этого клуба 71 забитый и 41 пропущенный мяч. «Брентфорд» в последних поединках так же хорош, как и в течение всего сезона, команда имеет беспроигрышную серию.

Информация для ставок

● «Бристоль Сити» пропустил десять мячей в последних пяти матчах
● «Бристоль» не побеждает в Чемпионшипе девять игр кряду
● «Брентфорд» не проигрывает 11 игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на победу «Брентфорда» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.47.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Блэкберн» — «Бирмингем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.71 2.24
Лига Ставок 2.09 1.69 1.66 2.14
Мелбет 2.20 1.75
1XBET 3.32 1.33 2.20 1.75 1.68 2.19
BetBoom 3.10 1.33 2.01 1.73 1.58 2.27
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