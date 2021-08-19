«Бристоль Сити» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2021)

«Бристоль Сити» примет «Суонси Сити» в рамках четвертого тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бристоль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на победу гостей по 2.75 и на ничейный исход по 3.25.
Форма команд
«Бристоль Сити» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба — четыре балла. Команда выиграла один поединок, один раз сыграла вничью и проиграла в одном матче. У клуба в активе пять забитых и столько же пропущенных голов.
«Суонси» стартовал в этом сезоне очень плохо. Команда набрала всего один балл и расположилась на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе «Суонси» — одна ничья и два поражения. Команда забила два мяча и пропустила пять голов.
Информация для ставок
● «Суонси» выиграл один матч из последних пяти
● «Бристоль Сити» выиграл один матч из последних пяти
● «Суонси» забил шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба находятся в ужасной форме и давно не радуют своих поклонников результатами. В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Бристоль» не проиграет по коэффициенту 2.45.
Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.