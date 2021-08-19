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«Бристоль Сити» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2021)

вчера, 18:31

«Бристоль Сити» примет «Суонси Сити» в рамках четвертого тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.243.45
Мелбет 2.33 3.24 3.34
1XBET 2.33 3.24 3.34
BetBoom 2.30 3.25 3.40

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Бристоль». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. Также можно поставить на победу гостей по 2.75 и на ничейный исход по 3.25.

Форма команд

«Бристоль Сити» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба — четыре балла. Команда выиграла один поединок, один раз сыграла вничью и проиграла в одном матче. У клуба в активе пять забитых и столько же пропущенных голов.

«Суонси» стартовал в этом сезоне очень плохо. Команда набрала всего один балл и расположилась на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе «Суонси» — одна ничья и два поражения. Команда забила два мяча и пропустила пять голов.

Информация для ставок

● «Суонси» выиграл один матч из последних пяти

● «Бристоль Сити» выиграл один матч из последних пяти

● «Суонси» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в ужасной форме и давно не радуют своих поклонников результатами. В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Бристоль» не проиграет по коэффициенту 2.45.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.65 1.69 2.26
Мелбет 1.70 2.28
1XBET 1.70 2.28
BetBoom 2.20 1.70 1.65 2.30 1.34 3.35
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Все комментарии
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вчера в 21:02
Футбольный клуб «Суонси Сити» выиграет матч.
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вчера в 18:35
Футбольный клуб «Бристоль Сити» одержит победу.
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