«Брондбю» — «Нордшелланд». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

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сегодня, 07:05

В 10-м туре Чемпионской группы Суперлиги Дании «Брондбю» дома сыграет с «Нордшелландом». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Брондбю» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.36. Победа «Нордшелланда» котируется в 7.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.15.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.5, низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.55. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.79.

Форма команд

«Брондбю» находится в шаге от победы в чемпионате, в последнем туре принимая соперника, который не имеет турнирных задач. В прошлом туре нынешние хозяева поля обыграли «Орхус» (2:1), а до этого проиграли «Копенгагену» (1:2).

«Нордшелланд» завершит свои выступления в турнире на пятом месте, а значит, выездной поединок в последнем туре не имеет для команды турнирного смысла. Но победа или ничья в предстоящем матче могут лишить «Брондбю» золотых медалей чемпионата. «Нордшелланд» в прошлом туре переиграл «Раннерс» (2:1), а туром ранее уступил «Орхусу» (1:3).

Информация для ставок

«Брондбю» проиграл один из последних девяти матчей на своем поле

«Нордшелланда» не побеждает в трех выездных матчах подряд

«Брондбю» обыграл «Нордшелланд» в пяти последних официальных очных встречах

«Брондбю» забивает в 12 из 13 последних матчей

Прогноз

Хозяев будут настроены только на победу, и скорее всего, добьются результата. Сделать ставку на победу «Брондбю» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.98.