«Брюгге» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.07.2021)

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сегодня, 00:51

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый тур высшей лиги Бельгии. Чемпион страны «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Эйпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.19. Победа «Эйпена» оценивается по 15.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.06. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.05.

Форма команд

«Эйпен» является типичным середняком чемпионата Бельгии, прошлый сезон клуб закончил на 12 месте. Коллектив не смог пробиться в плей-офф, чемпионат закончился для них раньше, чем для некоторых клубов. Команда провела много товарищеских поединков в рамках подготовки к нынешнему сезону, однако шансов у гостей в этом матче откровенно мало.

«Брюгге» заслуженно стал чемпионом своей страны и к этому сезону подходит как главный фаворит. Команда сохранила важных для себя игроков. В прошлой товарищеской игре «Брюгге» обыграл крупно «Льерс» (3:0), а ранее выиграл Суперкубок Бельгии, одолев «Генк» (3:2).

Информация для ставок

• «Брюгге» выиграл пять матчей из последних десяти встреч (включая товарищеские поединки)

• «Эйпен» забивал в семи из десяти последних выездных матчах

• «Эйпен» не может обыграть «Брюгге» уже восемь матчей подряд

Прогноз

«Брюгге» набирает форму после межсезонья и захочет уверенно начать новый футбольный год. Предполагаем, что у хозяев не возникнет проблем в этом поединке. Сделать ставку на победу «Брюгге» с форой -2 можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.