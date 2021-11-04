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«Бургос» — «Сарагоса». Прогноз на матч испанской Сегунды (04.11.2021)

04 ноября 2021, 13:06

«Бургос» примет «Сарагосу» в рамках 14-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Сегунда 2021/2022
Бургос
Сарагоса
0 : 1
завершен
04 ноября 2021, 21:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.962.992.82
Фонбет 2.95 2.90 2.70
BetBoom 3.02 2.89 2.65

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определили. Поставить на победу «Бургоса» и «Сарагосы» можно по одинаковому коэффициенту 2.80. Ничейный исход оценивается в 3.00.

В качестве дополнительной ставки можно присмотреться к «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Бургос» в этом сезоне Сегунды расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе футбольного клуба 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. «Бургос» забил 13 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах испанский коллектив проиграл «Тенерифе», выиграл у «Уэски» и обыграл «Реал Овьедо».

«Сарагоса» расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. Команда выиграла всего один поединок, десять раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У «Сарагосы» девять забитых мячей и 11 пропущенных голов в 13 матчах сезона Сегунды. «Сарагоса» в последнее время играет только вничью. Матчи против «Мирандеса», «Жироны» и «Понферрадины» завершились со счетом 1:1.

Информация для ставок

  • «Бургос» выиграл два матча из последних пяти
  • «Сарагоса» не проигрывает десять игр кряду
  • У «Бургоса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что на обе команды забьют и будет ничья. Такое событие идет по коэффициенту 4.50. «Сарагоса» — рекордсмен Сегунды по ничейным исходам в нынешнем сезоне, команда чаще всего завершает матч со счетом 1:1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.09 1.47 2.84
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Все комментарии
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04 ноября в 20:41
Футбольный клуб «Сарагоса» выиграет матч.
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uy3n9mguhfqx
04 ноября в 13:07
Футбольный клуб «Бургос» одержит победу.
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