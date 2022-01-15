Буркина-Фасо — Эфиопия. Прогноз на матч Кубка Африканских Наций (17.01.2022)

17 января 2022 года состоится поединок Буркина-Фасо — Эфиопия. Этот матч пройдет в рамках группового этапа Кубка Африканских Наций по футболу. На турнире уже произошло множество интересных событий, тем не менее, эти команды постараются их затмить. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
В этом матче, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на победу Буркина-Фасо по коэффициенту 1.77. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа Эфиопии в 5.20. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по коэффициенту 2.35.
Форма команд
Сборная Буркина-Фасо никогда не считалась топовым представителем Африки. Однако в последних матчах эта команда доказывает, что с ней нужно считаться. Коллектив неплох в поединках с командами, которые играют на таком же уровне. Буркина-Фасо обыграла Кабо-Верде со счетом 0:1, уступила Камеруну 2:1 и выиграла у Габона 3:0. Победы над Габоном и Кабо-Верде — не редкость, команда стабильно набирает баллы против таких коллективов.
Эфиопия выступает гораздо хуже всех остальных крепких сборных Африки. У команды ничего не получается как в атаке. так и в защите. Последние встречи Эфиопия проводит ужасно. У сборной поражение от Камеруна со счетом 4:1, также коллектив уступил Кабо-Верде 0:1. За последнее время была лишь одна победа — 2:3 над Суданом. Победы для Эфиопии — большая редкость, особенно на Кубке Африканских Наций.
Информация для ставок
Эфиопия выиграла один матч за последние пять игр
«Йонг Аякс» не проигрывает 12 игр кряду
у Эфиопии семь пропущенных мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.60. Специалисты считают, что здесь стоит ожидать много голов.