Буркина-Фасо — Эфиопия. Прогноз на матч Кубка Африканских Наций (17.01.2022)

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15 января 2022, 16:52

17 января 2022 года состоится поединок Буркина-Фасо — Эфиопия. Этот матч пройдет в рамках группового этапа Кубка Африканских Наций по футболу. На турнире уже произошло множество интересных событий, тем не менее, эти команды постараются их затмить. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на победу Буркина-Фасо по коэффициенту 1.77. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа Эфиопии в 5.20. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Сборная Буркина-Фасо никогда не считалась топовым представителем Африки. Однако в последних матчах эта команда доказывает, что с ней нужно считаться. Коллектив неплох в поединках с командами, которые играют на таком же уровне. Буркина-Фасо обыграла Кабо-Верде со счетом 0:1, уступила Камеруну 2:1 и выиграла у Габона 3:0. Победы над Габоном и Кабо-Верде — не редкость, команда стабильно набирает баллы против таких коллективов.

Эфиопия выступает гораздо хуже всех остальных крепких сборных Африки. У команды ничего не получается как в атаке. так и в защите. Последние встречи Эфиопия проводит ужасно. У сборной поражение от Камеруна со счетом 4:1, также коллектив уступил Кабо-Верде 0:1. За последнее время была лишь одна победа — 2:3 над Суданом. Победы для Эфиопии — большая редкость, особенно на Кубке Африканских Наций.

Информация для ставок

Эфиопия выиграла один матч за последние пять игр

«Йонг Аякс» не проигрывает 12 игр кряду

у Эфиопии семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.60. Специалисты считают, что здесь стоит ожидать много голов.