«Бёртон Альбион» — «Оксфорд Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

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вчера, 14:25

«Бёртон Альбион» играет против «Оксфорд Юнайтед». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Оксфорд Юнайтед» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30, также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу «Бёртона» по 2.80.

Форма команд

«Бёртон Альбион» неплохо стартовал в третьей по силе лиге Англии. Команда обыграла «Шрусбери Таун» со счетом 1:0. В товарищеских матчах все было не так уж и радужно, клуб не может похвастаться хорошими результатами. В товарищеских поединках команда выиграла всего три матча, до этого были поражения. Команда отличается тем, что очень часто пропускает, с забитыми мячами есть большая проблема.



«Оксфорд Юнайтед» стартовал не так хорошо. Команда сыграла вничью в матче против «Кембриджа», поединок завершился со счетом 1:1. В товарищеских матчах было все намного лучше, чем у оппонента. Клуб выиграл два поединка и один раз сыграл вничью.

Информация для ставок

● «Оксфорд» выиграл два матча из последних пяти

● «Бёртон Альбион» выиграл два матча из последних пяти

● «Оксфорд» пропустил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — проход «Оксфорда» дальше по коэффициенту 1.72.