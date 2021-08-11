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«Бёртон Альбион» — «Оксфорд Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

вчера, 14:25

«Бёртон Альбион» играет против «Оксфорд Юнайтед». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.22 3.19 3.05
1XBET 2.19 3.38 2.96
BetBoom 2.20 3.45 3.15

Ставки букмекеров

«Оксфорд Юнайтед» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30, также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу «Бёртона» по 2.80.

Форма команд

«Бёртон Альбион» неплохо стартовал в третьей по силе лиге Англии. Команда обыграла «Шрусбери Таун» со счетом 1:0. В товарищеских матчах все было не так уж и радужно, клуб не может похвастаться хорошими результатами. В товарищеских поединках команда выиграла всего три матча, до этого были поражения. Команда отличается тем, что очень часто пропускает, с забитыми мячами есть большая проблема.

«Оксфорд Юнайтед» стартовал не так хорошо. Команда сыграла вничью в матче против «Кембриджа», поединок завершился со счетом 1:1. В товарищеских матчах было все намного лучше, чем у оппонента. Клуб выиграл два поединка и один раз сыграл вничью.

Информация для ставок

● «Оксфорд» выиграл два матча из последних пяти
● «Бёртон Альбион» выиграл два матча из последних пяти
● «Оксфорд» пропустил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — проход «Оксфорда» дальше по коэффициенту 1.72.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный исход в основное время в матче за Суперкубок УЕФА.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.02 1.78
1XBET 1.08 8.24
BetBoom 2.95 1.36 1.95 1.79 1.55 2.32
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Все комментарии
ak8cgcacma2j
ak8cgcacma2j
вчера в 17:35
Футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед» одержит победу.
9varsgc7vd2h
9varsgc7vd2h
вчера в 16:41
Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент) выиграет матч.
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