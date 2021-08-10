«Чарльтон» — «Уимблдон». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (10.08.2021)

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10 августа 2021, 11:51

«Чарльтон» примет «Уимблдон» в рамках очередного этапа Кубка Английской Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Чарльтон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу «Уимблдона» по 3.85.

Форма команд

«Чарльтон», игроком которого интересуются топ-клубы АПЛ , в товарищеских матчах проявил себя не лучшим образом. Команда очень часто играла вничью, таких поединков у клуба накопилось достаточно. В третьей по силе лиге Англии команда также стартовала с ничейного исхода, это был матч против «Шеффилда», завершился он со счетом 0:0. Частая игра вничью — это показатель того, что клуб не может много забивать. Чаще всего команда забивает один или два гола, но больше не может. С защитой у клуба все не так уж и плохо, команда крайне редко пропускает больше двух мячей за игру.



«Уимблдон» выглядит хуже «Чарльтона», но нельзя сказать, кто из них сильнее. Команда выиграла свой первый поединок в лиге, обыграв «Донкастер» со счетом 2:1. В товарищеских матчах все было очень плохо, клуб выиграл всего один поединок и еще один раз сыграл вничью, все остальные матчи завершились поражением. «Уимблдон» очень плох как в атаке, так и в защите.

Информация для ставок

● «Уимблдон» выиграл один матч из последних пяти

● «Чарльтон» не побеждает четыре игры кряду

● «Уимблдон» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Уимблдона» по коэффициенту 1.85.