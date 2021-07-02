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Чехия – Дания. Прогноз на матч Евро-2020 (03.07.2021)

вчера, 16:40

Чемпионат Европы продолжается, в 1/4 финала мы увидим матч Чехии и Дании.

Евро-2020
Чехия
Дания
- : -
сегодня, 19:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.973.272.15
Лига Ставок 3.85 3.20 2.13
Фонбет 3.90 3.25 2.17
Мелбет 3.84 3.24 2.21
1XBET 3.84 3.24 2.21
BetBoom 3.95 3.20 2.18

Ставки букмекеров

Букмекеры видят в этой игре небольшим фаворитом сборную Дании. На ее победу линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа номинальных хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по 1.57. Ставка на «обе забьют» составляет 2.23.

Форма команд

Чешская сборная приятно удивила всех в матче 1/8 финала, где смогла без проблем обыграть грозную сборную Нидерландов, которую после группового этапа считали фаворитом турнира. Чехи продемонстрировали слаженную игру, забили два гола и одержали победу (2:0).

Сборная Дании демонстрирует очень интересный футбол, все время атакует и создает очень много опасных моментов. Все это приносит свои плоды, команда уже находится в четвертьфинале чемпионата Европы. На предыдущей стадии без проблем разобрались с Уэльсом, забив несколько красивых голов, итоговый счет (4:0).

Информация для ставок

• Последние три игры сборной Дании завершились результатом ТБ 2.5
• Крайние четыре игры сборная Чехии завершала результатом ТМ 2.5
• В четырех матчах на Евро-2020 сборная Дании нанесла 77 ударов по воротам соперников
• Предыдущая очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу Дании в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.4 на победу сборной Украины в матче против Англии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.01 1.78 1.56 2.40
Мелбет 1.62 2.44
1XBET 1.62 2.44
BetBoom 2.06 1.84 1.58 2.45 1.27 3.90
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shlomo
shlomo
вчера в 16:56
Дания пройдет дальше
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