«Челси» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

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29 января 2021, 10:45

«Челси» 31 января 2021 года принимает на своем стадионе «Бернли».

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в победу «Челси» и рекомендуют ставить на лондонский клуб с коэффициентом 1.34. Ничейный исход оценивают коэффициентом 5.20. На данный момент «Челси» все же сильнее, несмотря на то, что клуб поменял тренера. Сейчас «синие» могут представлять еще большую угрозу, чем раньше.

Форма команд

«Челси» поменял тренера, вместо Фрэнка Лэмпарда, легенды клуба, пришел Томас Тухель, который недолго оставался без работы. Томас Тухель не так давно был уволен из ПСЖ , но для «Челси» Томас оказался очень интересным вариантом. Сейчас «Челси» находится на восьмой строчке и имеет в активе 30 пунктов. Свой последний матч клуб сыграл вничью со счетом 0:0. В дебютном матче Томаса Тухеля игроки отдали 433 точных передачи в первом тайме и установили рекорд АПЛ .

«Бернли» находится на 15-й строчке в таблице АПЛ и имеет в активе 22 пункта. Свой последний матч клуб сыграл против «Астон Виллы» и выиграл со счетом 3:2. Нынешний сезон у «Бернли» явно не задался, но клуб не отчаивается и старается двигаться в правильном направлении.

Информация для ставок

● «Бернли» выиграл три последних матча из пяти

● «Бернли» забил в нынешнем сезоне 13 мячей — один из худших показателей в Лиге

● «Челси» проиграл лишь раз в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке «оба тайма меньше 1.5 голов» с коэффициентом 2.81. «Челси» — не самая забивная команда в нынешнем сезоне, а «Бернли» отметился аномально низким количеством забитых мячей. Не стоит ожидать от поединка голевого перформанса.