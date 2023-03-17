«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (18.03.2023)

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вчера, 10:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.45. Поставить на «Эвертон» можно за 8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

«Челси» выиграл уже несколько матчей подряд после неприятной серии без побед, и атмосфера в клубе понемногу налаживается. Тем не менее, много было потеряно и теперь лондонцы занимают лишь 10 место с 37 баллами. «Синие» отстают от четвертого места на девять баллов и побороться за зону Лиги Чемпионов будет очень сложно. Два последних матча «Челси» завершились победами над «Лестером» (3:1) и «Боруссией» Д в Лиге Чемпионов (2:0).

«Эвертон» набрал семь очков в пяти последних турах АПЛ и покинул зону вылета, но любое поражение может вернуть «ирисок» обратно. Ливерпульский клуб имеет в своем активе 25 баллов и опережает «красную зону» всего на один пункт. В матче с «Челси» на выезде любые набранные баллы станут для аутсайдера хорошим результатом. В прошлом туре «Эвертон» обыграл на своем поле «Брентфорд» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только четыре встречи из последних десяти во всех турнирах

«Эвертон» не может выиграть на выезде уже 11 поединков подряд

«Челси» и «Эвертон» обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одном ничейном результате.

Прогноз

«Челси» выходит из кризиса и обязан побеждать соперника из нижней части турнирной таблицы на своем поле. Предлагаем взять победу хозяев по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.