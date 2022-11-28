Австралия — Дания. Прогноз на матч чемпионата мира (30.11.2022)

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вчера, 12:26

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу Австралии можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 6.25. Если верите в победу номинальных гостей, то загрузить на нее можно за 1.6. В случае ничьи в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) также стоит 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Австралии сумела прийти в себя после разгромного поражения от сборной Франции (1:4) и сохранив свои ворота в неприкосновенности обыграть неуступчивый Тунис (1:0). Теперь коллектив готовится к решающей битве, где необходимо минимум не проиграть, чтобы иметь отличные шансы на выход в следующий раунд турнира.

Дания не смогла удержать ничейный результат с французами и в конце игры уступила (1:2). Чуть ранее датчане встретились с Тунисом и не смогли поразить их ворота, ничья (0:0). Турнирное положение у коллектива крайне сложное, один балл после двух поединков не оставляет никаких вариантов кроме как побеждать нынешнего соперника.

Информация для ставок

Австралия выиграла шесть из семи последних матчей (с учетом серии пенальти)

У Дании лишь одна победа в последних четырех поединках

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр Австралии и четыре из шести Дании закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Обе команды приложат максимум усилий для завоевания крайне необходимых зачетных баллов. Дания сильнее по составу, а Австралия вряд ли сможет еще раз повторить чудо и выиграть. Предлагаем сделать ставку на победу Дании в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.6.