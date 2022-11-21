Бельгия – Канада. Прогноз на матч чемпионата мира (23.11.2022)

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сегодня, 16:45

Ставки букмекеров

Сборная Бельгии – явный фаворит этого противостояния. Ставки на победу представителя Европы принимаются по коэффициенту 1.53. Поставить на ничью можно по цене 4.44, а победа сборной Канады играется по котировке 6.25.

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному счету в данном поединке. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Бельгия провела один матч в процессе подготовки к чемпионату мира. В контрольном поединке против Египта команда уступила сопернику со счетом 1:2. Это поражение стало для бельгийцев вторым подряд. Прежде команда уступила Нидерландам (0:1) в заключительном туре групповой стадии Лиги Наций УЕФА , лишившись возможности пройти в плей-офф турнира.

Канада сыграла два подготовительных поединка перед стартом ЧМ -2022. После ничейного противостояния с Бахрейном (2:2) сборная обыграла Японию в результативной встрече (2:1). Напомним, что отборочный турнир к чемпионату мира канадцы завершили на первом месте турнирной таблицы с такими результатами: победы – 8, ничейные матчи – 4, поражения – 2.

Информация для ставок

Канада не выигрывала в 3 из прошлых 5 матчей всех турниров

Бельгия выиграла в 4 из прошлых 7 поединков

Бельгия не пропускала больше одного гола в 5 из последних 6 поединков

Прогноз