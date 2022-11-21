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Бельгия – Канада. Прогноз на матч чемпионата мира (23.11.2022)

сегодня, 16:45
Сборная Бельгии

Ставки букмекеров

Сборная Бельгии – явный фаворит этого противостояния. Ставки на победу представителя Европы принимаются по коэффициенту 1.53. Поставить на ничью можно по цене 4.44, а победа сборной Канады играется по котировке 6.25.

Чемпионат мира 2022
Бельгия
Канада
- : -
23 ноября 2022, 22:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.534.496.43
Лига Ставок 1.55 4.40 6.00
Мелбет 1.45 4.70 7.40
1XBET 1.53 4.44 6.25

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному счету в данном поединке. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Бельгия провела один матч в процессе подготовки к чемпионату мира. В контрольном поединке против Египта команда уступила сопернику со счетом 1:2. Это поражение стало для бельгийцев вторым подряд. Прежде команда уступила Нидерландам (0:1) в заключительном туре групповой стадии Лиги Наций УЕФА, лишившись возможности пройти в плей-офф турнира.

Канада сыграла два подготовительных поединка перед стартом ЧМ-2022. После ничейного противостояния с Бахрейном (2:2) сборная обыграла Японию в результативной встрече (2:1). Напомним, что отборочный турнир к чемпионату мира канадцы завершили на первом месте турнирной таблицы с такими результатами: победы – 8, ничейные матчи – 4, поражения – 2.

Информация для ставок

  • Канада не выигрывала в 3 из прошлых 5 матчей всех турниров
  • Бельгия выиграла в 4 из прошлых 7 поединков
  • Бельгия не пропускала больше одного гола в 5 из последних 6 поединков

Прогноз

Мы считаем, что Бельгия оправдает статус фаворита в стартовом матче ЧМ-2022 против Канады. Предлагаем поставить на победу бельгийцев по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.14 1.77 1.66 2.32
Лига Ставок 2.05 1.75 1.62 2.27
Мелбет 2.11 1.78
1XBET 2.11 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:28
Победа команды Бельгии с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
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