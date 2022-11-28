Коста-Рика — Германия. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

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вчера, 12:50

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры смогли определиться без явных проблем. Загрузить на хозяев с форой (-2) предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае сенсационной победы Коста-Рики залетит фантастический коэффициент 23. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 за 1.95. Букмекеры также предлагают ТМ 3.5 по коэффициенту 1.85. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Коста-Рика сотворила настоящую сенсацию в игре со сборной Японии. Нанеся один удар в створ команда забила единственный мяч и победила с минимальным счетом (1:0). Туром ранее коллектив ничего не смог противопоставить грозной Испании, уступив ей с неприличным счетом (0:7).

Германия благодаря осечке японцев осталась в борьбе за плей-офф. В своем сражении с испанцами не удалось оформить первые три очка на турнире, но ничья (1:1) оставляет неплохие шансы на 1/8 финала перед последним туром группового этапа.

Информация для ставок

Коста-Рика победила в трех из четырех последних играх

У Германии лишь одна победа в последних пяти матчах

Три минувшие встречи с участием Коста-Рики завершились результатом «обе забьют – нет»

В 19 из 21 последних поединков сборной Германии было забито минимум два гола

Прогноз

Германия не имеет права терять очки в этом матче. Ожидаем тотальное преимущество номинальных гостей и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу немцев с форой (-2) можно взять по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.