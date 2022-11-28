Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЧемпионат мира 2022

Коста-Рика — Германия. Прогноз на матч чемпионата мира (01.12.2022)

вчера, 12:50
Германия

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры смогли определиться без явных проблем. Загрузить на хозяев с форой (-2) предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае сенсационной победы Коста-Рики залетит фантастический коэффициент 23. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle26.5611.151.11
Лига Ставок 12.00 6.00 1.27
1XBET 28.00 12.50 1.11

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 за 1.95. Букмекеры также предлагают ТМ 3.5 по коэффициенту 1.85. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Коста-Рика сотворила настоящую сенсацию в игре со сборной Японии. Нанеся один удар в створ команда забила единственный мяч и победила с минимальным счетом (1:0). Туром ранее коллектив ничего не смог противопоставить грозной Испании, уступив ей с неприличным счетом (0:7).

Германия благодаря осечке японцев осталась в борьбе за плей-офф. В своем сражении с испанцами не удалось оформить первые три очка на турнире, но ничья (1:1) оставляет неплохие шансы на 1/8 финала перед последним туром группового этапа.

Информация для ставок

  • Коста-Рика победила в трех из четырех последних играх
  • У Германии лишь одна победа в последних пяти матчах
  • Три минувшие встречи с участием Коста-Рики завершились результатом «обе забьют – нет»
  • В 19 из 21 последних поединков сборной Германии было забито минимум два гола

Прогноз

Германия не имеет права терять очки в этом матче. Ожидаем тотальное преимущество номинальных гостей и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу немцев с форой (-2) можно взять по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.47 1.33 2.81 1.48
Лига Ставок 2.12 1.70 1.67 2.17
1XBET 3.26 1.30
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:52
Немцы легко, на классе одержат победу!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 