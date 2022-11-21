Швейцария – Камерун. Прогноз на матч чемпионата мира (24.11.2022)

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сегодня, 17:14

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Швейцарию фаворитом этого матча. Ставки на победу номинальных хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.80. Поставить на ничью можно по котировке 3.60, а победа Камеруна идет по цене 4.86.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что швейцарцы и камерунцы установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Швейцария провела один контрольный матч перед стартом чемпионата мира. В противостоянии с Ганой команда плохо сыграла в атаке, допустив поражение со счетом 2:0. Напомним, что сборная Швейцарии добилась прямой путевки на ЧМ -2022, заняв первое место в квалификационной группе, где второй оказалась Италия.

Камерун в процессе подготовки к ЧМ -2022 принял участие в двух товарищеских играх. После ничейного матча с Ямайкой (1:1) представитель Африки зафиксировал аналогичный результат в противостоянии с командой Панамы (1:1).

Информация для ставок

Швейцария выиграла в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров

Камерун не побеждал в 4 предыдущих поединках

Камерун забил только два гола в 4 последних матчах

Прогноз

Мы считаем, что Швейцария оправдать статус фаворита в матче против Камеруна. Предлагаем поставить на победу швейцарцев по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.