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Швейцария – Камерун. Прогноз на матч чемпионата мира (24.11.2022)

сегодня, 17:14
Сборная Камеруна

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Швейцарию фаворитом этого матча. Ставки на победу номинальных хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.80. Поставить на ничью можно по котировке 3.60, а победа Камеруна идет по цене 4.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.605.54
Лига Ставок 1.76 3.50 5.40
Мелбет 1.77 3.58 5.15
1XBET 1.80 3.60 4.86

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что швейцарцы и камерунцы установят лимит на забитые голы. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.61, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Швейцария провела один контрольный матч перед стартом чемпионата мира. В противостоянии с Ганой команда плохо сыграла в атаке, допустив поражение со счетом 2:0. Напомним, что сборная Швейцарии добилась прямой путевки на ЧМ-2022, заняв первое место в квалификационной группе, где второй оказалась Италия.

Камерун в процессе подготовки к ЧМ-2022 принял участие в двух товарищеских играх. После ничейного матча с Ямайкой (1:1) представитель Африки зафиксировал аналогичный результат в противостоянии с командой Панамы (1:1).

Информация для ставок

  • Швейцария выиграла в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров
  • Камерун не побеждал в 4 предыдущих поединках
  • Камерун забил только два гола в 4 последних матчах

Прогноз

Мы считаем, что Швейцария оправдать статус фаворита в матче против Камеруна. Предлагаем поставить на победу швейцарцев по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.69 1.68 2.29 1.32 3.53
Лига Ставок 2.06 1.74 1.58 2.33
Мелбет 1.60 2.44
1XBET 1.66 2.31
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