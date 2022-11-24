Тунис — Австралия. Прогноз на матч чемпионата мира (26.11.2022)

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сегодня, 21:18

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров в этой встрече явного фаворита нет. Поставить на победу Люксембурга можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Взять на победу островитян можно по коэффициенту 3.7. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.25. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Тунис на равных провел стартовый поединок в Катаре. Национальная команда сразилась со сборной Дании. Приложив максимум усилий у команды, получилось сохранить ворота в неприкосновенности и установить окончательный счет в матче (0:0).

Австралия в свою очередь хоть и забила в самом начале поединка действующим чемпионам мира французам, но удержать необходимый результат не смогла, было зафиксировано разгромное поражение (1:5).

Информация для ставок

Тунис лишь один раз проиграл в последних десяти играх

У Австралии пять побед в последних шести встречах (с учетом серии пенальти)

В 16 из 17 последних поединках с участием Туниса был зафиксирован результат «обе забьют – нет»

Три из четырех последних матчей Австралии завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет боевая игра равных по уровню игры команд, каждой из которых нужна победа. Сложно сказать, кто окажется сильнее, возможно сильнейший победитель определен и не будет. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.