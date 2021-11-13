Черногория — Нидерланды. Прогноз на матч квалификации на чемпионат мира 2022 года (13.11.2021)

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13 ноября 2021, 13:58

Еще один тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Черногории сыграет на своем поле с Нидерландами. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 1.27. Поверить в успех Черногории можно по коэффициенту 14.5. Ничейный результат котируется цифрой 5.7.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.12.

Форма команд

Сборная Черногории потеряла шансы побороться за второе место и будет просто доигрывать квалификацию, но может повлиять на итоговое распределение команд. Коллектив набрал 11 очков в восьми поединках, чего недостаточно, чтобы претендовать на выход из группы. Матч с Нидерландами особенно интересен для болельщиков, ведь соперник лидирует в группе. В последней игре Черногория проиграла на выезде Норвегии (0:2), а немного ранее одолела Гибралтар (3:0).

Нидерланды еще не оформили официально выход из группы с первого места, но могут это сделать в случае победы в этой встрече. Мемфис Депай и компания идут на первом месте, набрав 19 очков, и показывают результативный и зрелищный футбол. В матче с Черногорией команда постарается обеспечить себя результатом еще в первом тайме, чтобы довести уверенно встречу до конца. Последние два поединка Нидерландов завершились победами над Гибралтаром (6:0) и Латвией (1:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей Черногории завершились исходом «обе забьют — нет»

Нидерланды проиграли только один матч на выезде из десяти последних

Нидерланды крупно обыграли Черногорию в первом круге квалификации на ЧМ -2022 (4:0)

Прогноз

Черногория постарается показать качественный футбол перед своими болельщиками, поэтому Нидерландам просто не будет. Предлагаем сделать ставку в пользу результативного футбола, а именно тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.