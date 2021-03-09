«Чертаново» — «Волгарь». Прогноз на матч ФНЛ (10.03.2021)

1615259780

вчера, 06:16

«Чертаново» дома сыграет с «Волгарём» в рамках очередного тура второй лиги России. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом матча является «Волгарь», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.76. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 3.20. Победа «Чертаново» оценивается в 5.10.

Форма команд

Несмотря на то, что «Чертаново» является одной из самых талантливых команд, клубу жизненно необходимы очки, так как ему грозит вылет из ФНЛ . «Чертаново» находится на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка. Команда выиграла 7 поединков, дважды сыграла вничью и проиграла в 19 матчах. «Чертаново» забил 20 мячей и пропустил 46 голов.

«Волгарь» расположился на десятой строчке в таблице. В активе клуба 39 баллов. В нынешнем сезоне у «Волгаря» 11 побед, 6 ничьих и 11 поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 31 мяч. Последнее время «Волгарь» чередует победы и ничьи, регулярно набирая очки в копилку.

Информация для ставок

«Чертаново» проиграл в трех матчах кряду

«Волгарь» не проигрывает четыре матча подряд

«Чертаново» пропустил десять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — победа «Чертаново» или счет 0-0, с коэффициентом 2.65. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту матча, по коэффициенту 2.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту».