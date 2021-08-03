«Црвена Звезда» — «Шериф». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

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вчера, 11:08

«Црвена Звезда» сыграет с «Шерифом», предлагаем обзор ставок и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Црвена Звезда». Команда играет дома, а поставить на победу можно по коэффициенту 1.36. Победа «Шерифа» оценивается по 8.6, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.0.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.0. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.18.

Форма команд

«Црвена Звезда», игроком которой интересуется московский клуб, набрала хороший ход и выиграла последние несколько матчей. Команда имеет большие шансы сделать еще один шаг к групповому этапу Лиги чемпионов. Однако сербскому коллективу не стоит недооценивать «Шериф».

«Шериф» из Молдовы прошел уже две стадии квалификации Лиги чемпионов и продолжает борьбу за попадание в групповой этап. Коллектив имеет хорошую серию из побед, но сейчас их ждет соперник совершенно иного уровня. В последних двух играх «Шериф» выиграл в чемпионате у «Флорешты» (3:1), а также оказался сильнее «Алашкерта» в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

• Три из четырех последних матчей сербского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Шериф» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

• «Црвена Звезда» не проигрывает на своем поле более 25 матчей подряд

• «Шериф» пропустил только в двух матчах из 10 последних поединков на выезде

Прогноз

Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.