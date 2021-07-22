ЦСКА (София) — «Лиепая». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (22.07.2021)

Квалификация Лиги конференций продолжается, во втором раунде ЦСКА дома примет «Лиепаю». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.
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0 : 0
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу ЦСКА в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.42. Поверить в успех «Лиепаи» можно по 7.5, а ничья котируется по коэффициенту 4.5.
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 2.31. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.
Форма команд
ЦСКА начал сезон разгромно проиграв «Лудогорцу» в поединке за Суперкубок Болгарии (0:4). Матч в квалификации Лиги конференций – это отличная возможность исправиться, добыв необходимый результат, вернуться на победную тропу. Коллектив сделает все необходимое для достижения этой цели.
Латвийская «Лиепая» принимала участие в первом квалификационном раунде, где играла с македонской «Стругой». Домашняя встреча завершилась вничью(1:1), а на выезде команда разгромно обыграла соперника (4:1). Во втором раунде соперник сильнее, но команда готова к испытаниям на прочность.
Информация для ставок
- ЦСКА проиграл четыре из пяти последних поединка
- Четыре из пяти последних матчей «Лиепая» завершила результатом ТМ 2.5
- «Лиепая» пропустила всего три гола в последних шести встречах
Прогноз
Хозяева поля фавориты встречи и сделают все возможное, чтобы доказать это на футбольном поле. Верим, что команда будет доминировать и создаст достаточное количество голевых моментов, которых хватит для достижения положительного результата. Рекомендуем сделать ставку на победу ЦСКА с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.
Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй Бундеслиги.