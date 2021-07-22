ЦСКА (София) — «Лиепая». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 16:20

Квалификация Лиги конференций продолжается, во втором раунде ЦСКА дома примет «Лиепаю». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу ЦСКА в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.42. Поверить в успех «Лиепаи» можно по 7.5, а ничья котируется по коэффициенту 4.5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 2.31. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

ЦСКА начал сезон разгромно проиграв «Лудогорцу» в поединке за Суперкубок Болгарии (0:4). Матч в квалификации Лиги конференций – это отличная возможность исправиться, добыв необходимый результат, вернуться на победную тропу. Коллектив сделает все необходимое для достижения этой цели.

Латвийская «Лиепая» принимала участие в первом квалификационном раунде, где играла с македонской «Стругой». Домашняя встреча завершилась вничью(1:1), а на выезде команда разгромно обыграла соперника (4:1). Во втором раунде соперник сильнее, но команда готова к испытаниям на прочность.

Информация для ставок

ЦСКА проиграл четыре из пяти последних поединка

проиграл четыре из пяти последних поединка Четыре из пяти последних матчей «Лиепая» завершила результатом ТМ 2.5

«Лиепая» пропустила всего три гола в последних шести встречах

Прогноз

Хозяева поля фавориты встречи и сделают все возможное, чтобы доказать это на футбольном поле. Верим, что команда будет доминировать и создаст достаточное количество голевых моментов, которых хватит для достижения положительного результата. Рекомендуем сделать ставку на победу ЦСКА с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча второй Бундеслиги.