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ЦСКА - «Уфа». Прогноз на матч РПЛ (25.07.2021)

вчера, 11:06

25 июля 2021 года ЦСКА сыграет против «Уфы». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.116.23
Лига Ставок 1.53 4.30 6.40
Фонбет 1.65 3.90 5.60
Мелбет 1.67 3.96 6.10
1XBET 1.67 3.96 6.10

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали ЦСКА. Поставить на победу «армейцев» можно по коэффициенту 1.57. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.25, а на победу «Уфы» по 6.40.

Форма команд

ЦСКА переживает не лучшие времена. Руководство клуба утвердило главным тренером команды Ивицу Олича, но уже спустя некоторое время от его услуг решили отказаться. Сейчас команду тренирует другой человек, который играл в системе ЦСКА и знает каждого игрока, но сможет ли это принести результат «армейцам» — большой вопрос. В товарищеских матчах ЦСКА выглядел неплохо. Команда выиграла пять поединков и лишь раз проиграла, что говорит о хорошем настрое и уверенности в своих силах.

«Уфу» штормит еще с прошлого сезона. В товарищеских матчах, которые являются подготовкой к новому сезону, команду лихорадило. «Уфа» проиграла три матча, дважды играла вничью и выиграла в четырех поединках. Результат неплохой, но если учитывать тот факт, что все победы «Уфы» были добыты в матчах против слабых оппонентов, в успех в РПЛ верится с трудом.

Информация для ставок

● «Уфа» выиграла пять поединков из последних десяти
ЦСКА выиграл три матча кряду
● «Уфа» пропустила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — хотя бы одна команда не забьет и победа ЦСКА по коэффициенту 2.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.54 1.81 2.03 1.41 2.90
Лига Ставок 2.75 1.44 1.89 1.88 1.50 2.55
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
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shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Армейцы выиграют
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