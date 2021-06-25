«Дандолк» — «Дерри Сити». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (25.06.2021)

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вчера, 06:48

В 18-м туре Премьер-лиги Ирландии «Дандолк» сыграет против «Дерри Сити». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дандолк» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Победа «Дерри Сити» оценивается в 4.43. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.65.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Дандолк» находится на непривычном для себя седьмом месте в турнирной таблице и, конечно, хочет исправлять свое положение. Команда набрала четыре очка в двух последних встречах, сыграв вничью с «Лонгфорд Таун» (1:1) и победив «Дрогеду Юнайтед» (1:0).

«Дерри Сити» расположился на строчку выше своего соперника и надеется упрочить свое превосходство в очной встрече. В последних матчах команда показала неплохой футбол, обыграв «Финн Харпс» (2:1) и поделив очки со «Слиго Роверс» (1:1).

Информация для ставок

«Дандолк» забивает и пропускает голы в последних пяти матчах из шести

«Дерри Сити» не проигрывает в гостях шесть поединков кряду

Предыдущая очная встреча команд завершилась вничью (1:1)

Прогноз

«Дандолк» играет дома и рассчитывает добиться максимального результата. Рекомендуем сделать ставку на победу «Дандолка» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на ИТБ 2.5 команды гостей по коэффициенту 2.12 в матче «Таммека» — «Пайде».