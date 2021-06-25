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«Дандолк» — «Дерри Сити». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (25.06.2021)

вчера, 06:48

В 18-м туре Премьер-лиги Ирландии «Дандолк» сыграет против «Дерри Сити». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.875.61
Лига Ставок 1.64 3.90 5.20
Мелбет 1.62 3.98 4.94
1XBET 1.63 3.98 4.94

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дандолк» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Победа «Дерри Сити» оценивается в 4.43. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.65.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Дандолк» находится на непривычном для себя седьмом месте в турнирной таблице и, конечно, хочет исправлять свое положение. Команда набрала четыре очка в двух последних встречах, сыграв вничью с «Лонгфорд Таун» (1:1) и победив «Дрогеду Юнайтед» (1:0).

«Дерри Сити» расположился на строчку выше своего соперника и надеется упрочить свое превосходство в очной встрече. В последних матчах команда показала неплохой футбол, обыграв «Финн Харпс» (2:1) и поделив очки со «Слиго Роверс» (1:1).

Информация для ставок

  • «Дандолк» забивает и пропускает голы в последних пяти матчах из шести
  • «Дерри Сити» не проигрывает в гостях шесть поединков кряду
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась вничью (1:1)

Прогноз

«Дандолк» играет дома и рассчитывает добиться максимального результата. Рекомендуем сделать ставку на победу «Дандолка» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на ИТБ 2.5 команды гостей по коэффициенту 2.12 в матче «Таммека» — «Пайде».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.48 1.91 1.96 1.49 2.72
Лига Ставок 2.85 1.39 1.93 1.81 1.53 2.40
Мелбет 1.99 1.81
1XBET 1.50 2.48
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Дандолк»
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