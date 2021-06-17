Дания — Бельгия. Прогноз на матч Евро-2020 (17.06.2021)

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вчера, 03:30

Дания и Бельгия сыграют друг с другом в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Бельгию фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.29. Победа Дании представлена коэффициентом 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 на ТБ 2.5 и 1.67 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 2.00.

Форма команд

Сборная Дании потрясена и получила серьезный удар после инцидента с Кристианом Эриксеном. Для лучшего датского игрока атаки Евро-2020 уже окончен, а команде придется решать сложнейшую задачу выхода в плей-офф. Второй тайм матча с финнами у датчан не задался, вскрыть ворота соперника не удалось, а единственный удар по воротам Каспера Шмейхеля стал результативным. Итог — поражение 0:1.

Бельгийская сборная очень спокойно провела первый тур, без проблем обыграв сборную России (3:0). В течение матча команда не включалась на полные обороты и явно берегла силы на будущие встречи. Роберто Мартинес располагает очень качественным составом, который готов выполнять самые серьезные задачи на европейском первенстве.

Информация для ставок

Дания проиграла 2 раза в последних 12 матчах

Беспроигрышная серия Бельгии составляет 10 матчей

В 3 из 4 последних поединков сборной Бельгии сыграла ставка «обе забьют — нет»

Предыдущая встреча команд завершилась победой Бельгии (4:2)

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче нас ждет яркий и результативный футбол. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 2.35 в матче Колумбия — Венесуэла.