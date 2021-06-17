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Дания — Бельгия. Прогноз на матч Евро-2020 (17.06.2021)

вчера, 03:30

Дания и Бельгия сыграют друг с другом в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Евро-2020
Дания
Бельгия
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Бельгию фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.29. Победа Дании представлена коэффициентом 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 на ТБ 2.5 и 1.67 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 2.00.

Форма команд

Сборная Дании потрясена и получила серьезный удар после инцидента с Кристианом Эриксеном. Для лучшего датского игрока атаки Евро-2020 уже окончен, а команде придется решать сложнейшую задачу выхода в плей-офф. Второй тайм матча с финнами у датчан не задался, вскрыть ворота соперника не удалось, а единственный удар по воротам Каспера Шмейхеля стал результативным. Итог — поражение 0:1.

Бельгийская сборная очень спокойно провела первый тур, без проблем обыграв сборную России (3:0). В течение матча команда не включалась на полные обороты и явно берегла силы на будущие встречи. Роберто Мартинес располагает очень качественным составом, который готов выполнять самые серьезные задачи на европейском первенстве.

Информация для ставок

  • Дания проиграла 2 раза в последних 12 матчах
  • Беспроигрышная серия Бельгии составляет 10 матчей
  • В 3 из 4 последних поединков сборной Бельгии сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • Предыдущая встреча команд завершилась победой Бельгии (4:2)

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче нас ждет яркий и результативный футбол. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 2.35 в матче Колумбия — Венесуэла.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.71 1.67 2.33
Лига Ставок 1.82 1.95 1.48 2.60
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 1.66 2.29
BetBoom 1.89 1.90 1.52 2.52 1.25 3.86
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:06
Возможна ничья и ОЗ
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