Дания – Босния и Герцеговина. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

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05 июня 2021, 21:38

В международном товарищеском матче сборная Боснии и Герцеговины приедет в гости к Дании. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.39. В случае победы Боснии и Герцеговины зайдет невероятный коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.23 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.7.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла всего два матча квалификации на ЧМ -2022 и не смогла одержать побед, набрав только одно очко. Команда находится на спаде и не может выиграть несколько игр подряд. Товарищеские поединки должны помочь тренерскому штабу ответить на некоторые вопросы, которые касаются игрового процесса, и внести необходимые изменения. В прошлой игре Босния и Герцеговина сыграла вничью с Черногорией (1:1), а немного ранее на своем поле уступила Франции (0:1)

Дания находится в отличной форме и выиграла все три отборочных матча квалификации к ЧМ -2022. Коллектив качественно сформирован и четко знает свои задачи на каждый поединок, что является большой заслугой тренерского штаба. В прошлом матче сборная Дании сыграла вничью товарищеский матч с Германией (1:1), а ранее уверенно победила на выезде команду Австрии (4:0).

Информация для ставок

Босния и Герцеговина не выигрывает уже 12 матчей подряд

Дания оказалась сильнее соперников восемь раз из десяти последних поединков

Босния и Герцеговина не проигрывает Дании уже четыре матча подряд

Восемь из десяти последних домашних матчей Дании закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сборная Дании является фаворитом матча и имеет большие шансы на успех. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу. Сделать ставку на Данию с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

Также букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на победу Англии с форой -1.5 в матче с Румынией.