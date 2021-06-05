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Дания – Босния и Герцеговина. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

05 июня 2021, 21:38

В международном товарищеском матче сборная Боснии и Герцеговины приедет в гости к Дании. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.38 4.60 9.20
Фонбет Live! 1.10 8.50 37.00
Мелбет 1.39 4.65 10.40
1XBET 1.38 4.54 9.00
BetBoom 1.38 4.55 9.70

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.39. В случае победы Боснии и Герцеговины зайдет невероятный коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.23 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.7.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла всего два матча квалификации на ЧМ-2022 и не смогла одержать побед, набрав только одно очко. Команда находится на спаде и не может выиграть несколько игр подряд. Товарищеские поединки должны помочь тренерскому штабу ответить на некоторые вопросы, которые касаются игрового процесса, и внести необходимые изменения. В прошлой игре Босния и Герцеговина сыграла вничью с Черногорией (1:1), а немного ранее на своем поле уступила Франции (0:1)

Дания находится в отличной форме и выиграла все три отборочных матча квалификации к ЧМ-2022. Коллектив качественно сформирован и четко знает свои задачи на каждый поединок, что является большой заслугой тренерского штаба. В прошлом матче сборная Дании сыграла вничью товарищеский матч с Германией (1:1), а ранее уверенно победила на выезде команду Австрии (4:0).

Информация для ставок

  • Босния и Герцеговина не выигрывает уже 12 матчей подряд
  • Дания оказалась сильнее соперников восемь раз из десяти последних поединков
  • Босния и Герцеговина не проигрывает Дании уже четыре матча подряд
  • Восемь из десяти последних домашних матчей Дании закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сборная Дании является фаворитом матча и имеет большие шансы на успех. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу. Сделать ставку на Данию с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

Также букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на победу Англии с форой -1.5 в матче с Румынией.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.38 1.56 1.74 2.07 1.38 3.00
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.57 2.47
BetBoom 2.25 1.59 1.66 2.12 1.33 3.10
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