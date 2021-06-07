Дания – Финляндия. Прогноз на матч Евро-2020 (12.06.21)

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вчера, 22:57

12 июня в Копенгагене состоится матч первого тура групповой стадии Евро-2020, в котором сыграют сборные Дании и Финляндии. Мы приготовили прогноз и обзор букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи БК считают команду Дании. Поставить на победу датчан букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.53. Шансы Финляндии одержать сенсационную победу оцениваются в 7.70, а ничья котируется на отметке 4.20.

Также букмекеры не ожидают от поединка высокой результативности. Ставки на ТМ (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.36.

Форма команд

К Евро-2020 Дания подходит в отличной форме. Датчане в марте взяли успешный старт в квалификации ЧМ -2022, взяв девять из девяти возможных очков. «Алые» поочередно победили команды Израиля (2:0), Молдовы (8:0) и Австрии (4:0).

Накануне старта турнира Дания провела два контрольных поединка. Сначала датчане сыграли вничью с Германией в гостях (1:1), а затем обыграли Боснию и Герцеговину (2:0).

Финляндия после выхода на Евро откровенно сбавила обороты. В двух поединках отборочной кампании финны смогли набрать два очка, сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2) и Украиной (1:1).

Также Финляндия провалилась в контрольных поединках перед стартом Евро-2020. В пассив себе сборная занесла «сухие» поражения от Швеции (0:2) и Эстонии (0:1).

Информация для ставок

• Дания не пропускала голы в 7 из 10 прошлых матчах во всех турнирах

• Финляндия не может победить на протяжении шести поединков – четыре поражения и две ничьи

• В 5 очных встречах соперников Дания не проигрывала Финляндии – три победы и две ничьи

Прогноз

Сборная Дании вполне заслуженно считается фаворитом этой встречи. У датчан более мастеровитый состав, а Финляндия полагается на надежную игру в защите, которую «алым» вполне по силам взломать. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу Дании по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал забитых мячей в матче Португалия — Израиль по коэффициенту 2.40.