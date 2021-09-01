Дания – Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (01.09.2021)

1630489616

01 сентября 2021, 12:46

Первого сентября сборная Дании в рамках квалификации Чемпионата Мира сыграет в Копенгагене против Шотландии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев. Поставить на победу Дании БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.46, ничья котируется в 4.50, а победа Шотландии доступна с отметкой 8.50.

Аналитики сервиса также считают, что в Дании команды не смогут показать результативный футбол. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Дания является неоспоримым лидером турнирной таблицы группы F. «Алая гвардия» показала стопроцентный результат в трех турах, одержав три победы с общим счетом 14:0. Под горячую руку датчан попали Израиль (2:0), Молдова (8:0) и Австрия (4:0).

На Евро-2020 датчане добрались до полуфинала турнира, где в упорной борьбе они уступили Англии по итогам дополнительных таймов (1:2).

Шотландия тоже принимала участие на Чемпионате Европы. На групповой стадии турнира шотландцы набрали только один балл, сыграв вничью с Англией (0:0), а также проиграв Чехии (0:2) и Хорватии (1:3).

В квалификации ЧМ -2022 Шотландии удалось набрать пять очков. Команда в стартовых турах расписала ничьи с Австрией (2:2) и Израилем (1:1), а также победила дома Фарерские острова (4:0).

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых встречах соперников прошла ставка ТМ (2,5)

Дания выиграла 5 прошлых домашних матчей во всех турнирах

Шотландия не побеждала в 4 из 5 предыдущих гостевых поединках всех соревнований

Прогноз