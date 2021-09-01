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Дания – Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (01.09.2021)

01 сентября 2021, 12:46

Первого сентября сборная Дании в рамках квалификации Чемпионата Мира сыграет в Копенгагене против Шотландии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Дания
Шотландия
2 : 0
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.418.37
Фонбет Live! 1.02 21.00 97.00
Мелбет 1.50 4.14 8.28
1XBET 1.51 4.44 7.80
BetBoom 1.49 4.39 7.80

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев. Поставить на победу Дании БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.46, ничья котируется в 4.50, а победа Шотландии доступна с отметкой 8.50.

Аналитики сервиса также считают, что в Дании команды не смогут показать результативный футбол. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Дания является неоспоримым лидером турнирной таблицы группы F. «Алая гвардия» показала стопроцентный результат в трех турах, одержав три победы с общим счетом 14:0. Под горячую руку датчан попали Израиль (2:0), Молдова (8:0) и Австрия (4:0).

На Евро-2020 датчане добрались до полуфинала турнира, где в упорной борьбе они уступили Англии по итогам дополнительных таймов (1:2).

Шотландия тоже принимала участие на Чемпионате Европы. На групповой стадии турнира шотландцы набрали только один балл, сыграв вничью с Англией (0:0), а также проиграв Чехии (0:2) и Хорватии (1:3).

В квалификации ЧМ-2022 Шотландии удалось набрать пять очков. Команда в стартовых турах расписала ничьи с Австрией (2:2) и Израилем (1:1), а также победила дома Фарерские острова (4:0).

Информация для ставок

  • В 4 из 5 прошлых встречах соперников прошла ставка ТМ (2,5)
  • Дания выиграла 5 прошлых домашних матчей во всех турнирах
  • Шотландия не побеждала в 4 из 5 предыдущих гостевых поединках всех соревнований

Прогноз

Сборная Дании показал очень достойную игру на Евро-2020 и на старте квалификации ЧМ-2022. В предстоящей игре у датчан есть неплохая возможность закрепить этот успех, поскольку Шотландия сейчас далека от оптимальной формы. Предлагаем ставку на победу Дании с форой (-1) по коэффициенту 1.72 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.60 1.76 2.13
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 2.45 1.62
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Все комментарии
b4ec6wmspyzs
b4ec6wmspyzs
01 сентября в 20:09
Сборная Дания одержит победу.
shlоmо
shlоmо
01 сентября в 16:27
Дания выиграет этот матч
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