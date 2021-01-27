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«Дармштадт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.01.2021)

27 января 2021, 19:57

Интересную встречу соседей по нижней части турнирной таблицы подарит нам 18-й тур Бундеслиги 2. «Дармштадт» на своем поле принимает «Зандхаузен». Поединок состоится 27 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.473.93
Fonbet Live! 1.10 7.60 100.00
Мелбет 2.05 3.34 3.80

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Дармштадта» составляет 1.98. Поставить на «Зандхаузен» можно за 3.8, а ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Дармштадт» находится довольно низко в таблице второй Бундеслиги. Команда занимает 14-ю строчку, а последний раз побеждала еще в 2020 году. Последними результатами стали поражения от «Хольштайн Киль» (0:2) и «Хайденхайма» (3:0). Если не внести изменения в тренировочный процесс и игру коллектива, «Дармштадту» может угрожать вылет в третью Бундеслигу.

«Зандхаузен» уже находится в зоне вылета и отстает от своих соперников на 3 пункта. В последних двух турах команда смогла набрать всего 1 очко в матче с «Бохумом» (1:1). До этого были поражения от «Регенсбурга» (3:1), «Ганновера» (4:0), между которыми проскользнула разгромная победа над «Хайденхаймом» (4:0).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Зандхаузена» заканчивались исходом ТБ 2.5.
  • Десять из двенадцати последних матчей «Дармштадта» заканчивались исходом ТБ 2.5.
  • «Зандхаузен» проиграл восемь из девяти последних выездных матчей во второй Бундеслиге.
  • «Дармштадт» проиграл уже четыре встречи подряд в чемпионате.

Прогноз

Исходя из статистики, можно предположить, что команды сыграют в открытый футбол без центра поля. Обычно это заканчивается большим количеством забитых мячей. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.473.93
Fonbet Live! 1.10 7.60 100.00
Мелбет 2.05 3.34 3.80
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
27 января в 20:00
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Зандхаузен»
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