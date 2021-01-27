«Дармштадт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.01.2021)

Интересную встречу соседей по нижней части турнирной таблицы подарит нам 18-й тур Бундеслиги 2. «Дармштадт» на своем поле принимает «Зандхаузен». Поединок состоится 27 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данную встречу.
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2 : 1
завершен
27 января 2021, 20:30
среда
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Дармштадта» составляет 1.98. Поставить на «Зандхаузен» можно за 3.8, а ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Дармштадт» находится довольно низко в таблице второй Бундеслиги. Команда занимает 14-ю строчку, а последний раз побеждала еще в 2020 году. Последними результатами стали поражения от «Хольштайн Киль» (0:2) и «Хайденхайма» (3:0). Если не внести изменения в тренировочный процесс и игру коллектива, «Дармштадту» может угрожать вылет в третью Бундеслигу.
«Зандхаузен» уже находится в зоне вылета и отстает от своих соперников на 3 пункта. В последних двух турах команда смогла набрать всего 1 очко в матче с «Бохумом» (1:1). До этого были поражения от «Регенсбурга» (3:1), «Ганновера» (4:0), между которыми проскользнула разгромная победа над «Хайденхаймом» (4:0).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Зандхаузена» заканчивались исходом ТБ 2.5.
- Десять из двенадцати последних матчей «Дармштадта» заканчивались исходом ТБ 2.5.
- «Зандхаузен» проиграл восемь из девяти последних выездных матчей во второй Бундеслиге.
- «Дармштадт» проиграл уже четыре встречи подряд в чемпионате.
Прогноз
Исходя из статистики, можно предположить, что команды сыграют в открытый футбол без центра поля. Обычно это заканчивается большим количеством забитых мячей. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.78.