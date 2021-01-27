«Дармштадт» — «Зандхаузен». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.01.2021)

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27 января 2021, 19:57

Интересную встречу соседей по нижней части турнирной таблицы подарит нам 18-й тур Бундеслиги 2. «Дармштадт» на своем поле принимает «Зандхаузен». Поединок состоится 27 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Дармштадта» составляет 1.98. Поставить на «Зандхаузен» можно за 3.8, а ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Дармштадт» находится довольно низко в таблице второй Бундеслиги. Команда занимает 14-ю строчку, а последний раз побеждала еще в 2020 году. Последними результатами стали поражения от «Хольштайн Киль» (0:2) и «Хайденхайма» (3:0). Если не внести изменения в тренировочный процесс и игру коллектива, «Дармштадту» может угрожать вылет в третью Бундеслигу.

«Зандхаузен» уже находится в зоне вылета и отстает от своих соперников на 3 пункта. В последних двух турах команда смогла набрать всего 1 очко в матче с «Бохумом» (1:1). До этого были поражения от «Регенсбурга» (3:1), «Ганновера» (4:0), между которыми проскользнула разгромная победа над «Хайденхаймом» (4:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Зандхаузена» заканчивались исходом ТБ 2.5.

2.5. Десять из двенадцати последних матчей «Дармштадта» заканчивались исходом ТБ 2.5.

2.5. «Зандхаузен» проиграл восемь из девяти последних выездных матчей во второй Бундеслиге.

«Дармштадт» проиграл уже четыре встречи подряд в чемпионате.

Прогноз

Исходя из статистики, можно предположить, что команды сыграют в открытый футбол без центра поля. Обычно это заканчивается большим количеством забитых мячей. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.78.