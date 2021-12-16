«Ден Хааг» — «НАК Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.12.2021)

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16 декабря 2021, 16:08

«Ден Хааг» сыграет против клуба «НАК Бреда» в рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущую встречу.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Ден Хааг». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа гостей в 3.35.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Ден Хааг» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 35 пунктов. У коллектива 13 побед, два ничейных результата и четыре поражения. «Ден Хааг» забил 44 гола и пропустил 23 мяча. В последних встречах нидерландский клуб победил « АЗ Алкмар-2», а также обыграл «Утрехт-2» и «Дордрехт».

«НАК Бреда» в этом сезоне расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого коллектива 27 пунктов. У команды семь побед, шесть ничьих и шесть поражений. Всего «Бреда» забила в Первом дивизионе Нидерландов 31 мяч и пропустила 23 гола. У этого нидерландского коллектива ничья против «Алмере Сити», а также победа над «Ден Босхом» и «Хельмондом» в последних встречах.

Информация для ставок

«Ден Хааг» выиграл семь поединков кряду

«НАК Бреда» не проигрывает шесть поединков подряд

У «Ден Хаага» 11 забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 2.05. «Ден Хааг» в последних встречах забивает очень много голов, кажется, что этот клуб невозможно остановить.