«Депортиво Мальдонадо» — «Феникс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (10.08.2021)

1628582507

10 августа 2021, 11:01

«Депортиво Мальдонадо» сыграет против «Феникса» в рамках чемпионата Уругвая. Этот поединок запланирован на 10 августа 2021 года. В нынешнем сезоне оба этих клуба не могут похвастаться хорошими результатами, они даже находятся рядом друг с другом в турнирной таблице. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Уругвае.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Депортиво Мальдонадо». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25, ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40, а победа гостей идёт по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Мальдонадо» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 забитых и 20 пропущенных. В последних матчах «Мальдонадо» играет очень плохо, команда давно не побеждает в чемпионате и выглядит неуверенно. У клуба три победы, три ничьих и шесть поражений. «Мальдонадо» рискует провалиться в этом сезоне и сражаться за выживание, до подвала турнирной таблицы не так уж и далеко. Клубу обязательно нужно побеждать своего соперника.

«Феникс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице и набрал 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба 16 забитых и 21 пропущенный. В последних матчах «Феникс» выглядит неплохо, но проблем у клуба хватает. Команда часто пропускает и мало забивает. С обороной у команды большие проблемы, поэтому стоит ожидать, что клуб с большей долей вероятности пропустит и в этом поединке.

Информация для ставок

«Феникс» выиграл два матча из последних пяти

«Мальдонадо» проиграл четыре матча кряду

«Феникс» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — точное количество забитых мячей (3), по коэффициенту 3.60.

Ранее букмекеры предложили ставку на матч с участием «Спартака» в Лиге чемпионов.