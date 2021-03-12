«Дерби Каунти» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.03.2021)

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вчера, 00:30

В рамках 36-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Дерби Каунти» и «Миллуолл». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Ощутимого преимущества в этой игре букмекеры не отводят ни одной из команд. Ставки на победу «Дерби Каунти» в БК Бетсити можно разместить с коэффициентом 2.59, а победа «Миллуолла» идет за 3.04. Вероятность ничьи оценивается коэффициентом 3.12.

С большим перевесом в линии букмекера идут ставки на «низовой» исход поединка. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.52, больше – 2.62.

Форма команд

«Дерби Каунти» занимает 18-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Зону вылета «бараны» опережают на семь зачетных пунктов. На протяжении четырех последних туров команда Уэйна Руни не знает вкуса побед.

В этой серии «Дерби Каунти» набирал очки только в ничейных встречах с «Ноттингем Форест» (1:1) и «Барнсли» (0:0), а встречи с «Ковентри Сити» (0:1) и «Кардиффом» (0:4) были проиграны без забитых голов.

«Миллуолл» комфортно себя чувствует на экваторе турнирной таблицы, занимая 11-ю строчку рейтинга. В активе «львов» 10 побед и 16 ничейных матчей в текущем сезоне, при девяти поражениях.

В прошлом туре чемпионата «Миллуолл» уступил на своем поле «Блэкберну» (0:2), а перед этим отметился домашней победой над «Престоном» (2:1).

Информация для ставок

«Дерби Каунти» не проигрывал в пяти последних домашних матчах чемпионата – четыре победы и одна ничья

«Миллуолл» не побеждал в трех из пяти предыдущих гостевых поединков лиги

«Дерби Каунти» выиграл два прошлых поединка против «Миллуолла»

Прогноз

У «Дерби Каунти» есть неплохая возможность прервать череду неудач. «Бараны» еще не обеспечили себе спокойную концовку сезона, чего не скажешь о «Миллуолле», который уже не будет вести борьбу за выживание.

Учитывая это, а также результаты последних очных встреч, предлагаем разместить ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Бетсити.

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