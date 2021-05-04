«Дерби Каунти» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (8.05.2021)

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вчера, 11:01

«Дерби Каунти» сыграет против «Шеффилд Уэнсдей» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дерби». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Шеффилда» по 3.20.

Форма команд

«Дерби» набрал 43 балла. В нынешнем сезоне у клуба 21-я строчка в турнирной таблице. В активе команды — 11 побед, десять ничьих и 24 поражения. Клуб забил 33 гола и пропустил 55 мячей. В последних играх «Дерби» играет очень плохо.

«Шеффилд Уэнсдей» играет еще хуже, чем «Дерби». Клуб набрал 40 баллов и находится на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе «Шеффилда» — 12 побед, десять ничьих и 23 поражения. Клуб забил 37 мячей и пропустил 58 голов. Это будет тяжелый матч, но у «Шеффилда» есть еще шансы спастись, если команда сможет выиграть поединок.

Информация для ставок

● «Шеффилд» выиграл в одном матче из последних пяти

● «Дерби Каунти» проиграл шесть игр кряду

● У «Дерби» десять пропущенных мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на победу «Дерби» и ТМ 2.5 по 4.50.

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