«Дерби Каунти» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (8.05.2021)

«Дерби Каунти» сыграет против «Шеффилд Уэнсдей» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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08 мая 2021, 14:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Дерби». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30 и на победу «Шеффилда» по 3.20.
Форма команд
«Дерби» набрал 43 балла. В нынешнем сезоне у клуба 21-я строчка в турнирной таблице. В активе команды — 11 побед, десять ничьих и 24 поражения. Клуб забил 33 гола и пропустил 55 мячей. В последних играх «Дерби» играет очень плохо.
«Шеффилд Уэнсдей» играет еще хуже, чем «Дерби». Клуб набрал 40 баллов и находится на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе «Шеффилда» — 12 побед, десять ничьих и 23 поражения. Клуб забил 37 мячей и пропустил 58 голов. Это будет тяжелый матч, но у «Шеффилда» есть еще шансы спастись, если команда сможет выиграть поединок.
Информация для ставок
● «Шеффилд» выиграл в одном матче из последних пяти
● «Дерби Каунти» проиграл шесть игр кряду
● У «Дерби» десять пропущенных мячей в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на победу «Дерби» и ТМ 2.5 по 4.50.
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