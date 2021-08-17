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«Динамо» Брест – «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.08.2021)

вчера, 23:37

В 20-м туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест на домашней арене сыграет против «Торпедо-БелАЗ». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.482.95
Фонбет 2.35 3.40 2.95
Мелбет 2.37 3.20 2.94

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в грядущем противостоянии эксперты букмекерской конторы Мелбет считают хозяев поля. Поставить на победу «Динамо» из Бреста можно по коэффициенту 2.37, ничья находится на отметке 3.20, а победу «Торпедо-БелАЗ» можно заиграть по котировке 2.94.

Согласно линии, которую опубликовал букмекер, предстоящий поединок в Бресте не будет результативным. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.68, ТБ(2,5) – 2.21.

Форма команд

«Динамо» не впечатлило своей игрой в прошлых турах чемпионата. Клуб из Бреста потерпел два последовательных поражения, не сумев набрать очки в играх против «Немана» (1:3) и минского «Динамо» (0:2).

Эти неудачи откинули «брестов» на шестую строчку в общем зачете Высшей лиги, а дистанция от тройки лидеров увеличилась до 12 баллов. Прежде у «Динамо» получилось победить «Спутник» (3:0) и БАТЭ (2:0).

«Торпедо-БелАЗ» не может похвастаться стабильными выступлениями в текущем розыгрыше чемпионата Беларуси. По итогам 19 проведенных туров команда одержала шесть побед и добыла четыре ничьих при восьми поражениях.

На данный момент «Торпедо-БелАЗ» занимает десятую позицию рейтинга с преимуществом над зоной переходных игр в четыре очка. В прошлом туре чемпионата гости грядущей встречи не набрали очков в домашней игре против «Слуцка» (0:1).

Информация для ставок

  • «Динамо» побеждало «Торпедо-БелАЗ» в 8 из 10 прошлых матчей на своем поле
  • «Торпедо-БелАЗ» проиграл в 3 из 5 последних гостевых поединков во всех турнирах
  • В 7 прошлых играх между «Динамо» и «Торпедо» забивалось минимум 2 гола

Прогноз

«Динамо» нужно реабилитироваться за последние неудачи в чемпионате, чтобы сохранить теоретически шансы на топ-3. У «Торпедо-БелАЗ» уже нет глобальных задач на сезон, а борьба за выживание сегодняшним гостям вряд ли будет угрожать. Учитывая, что в очных противостояниях соперников в Бресте стабильно побеждают хозяева, предлагаем сыграть нулевую фору «Динамо» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Сморгони» в матче с «Рухом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.61 1.68 2.18
Мелбет 1.68 2.21
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