«Днепр-1» — «Александрия»: прогноз на матч Кубка Украины (03.03.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертьфинал Кубка Украины. «Днепр-1» ждет в гости «Александрию».
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1 : 2
3 : 4 по пенальти
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Александрия». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.4. Победа «Днепра-1» оценивается в 3.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.
Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Днепр-1» после зимнего перерыва показывает хорошие результаты в чемпионате, команда занимает десятое место. На стадии 1/8 финала Кубка страны команда обыграла «ВПК-Агро» (5:0). В прошлом туре чемпионата «Днепр-1» сыграл вничью с «Мариуполем» (2:2), а неделей ранее обыграл «Олимпик» (2:0).
«Александрия» выступает с переменным успехом, клуб находится на несколько позиций ниже, где ее ожидают увидеть руководство и болельщики. На прошлом этапе Кубка Украины команда прошла «Минай» (3:0). В чемпионате команда проиграла последний матч на выезде «Ворскле» (1:3).
Информация для ставок
• «Днепр-1» не проигрывает три матча подряд
• Четыре из пяти последних матчей «Днепра-1» (включая товарищеские встречи) закончились исходом «обе забьют — нет»
• «Александрия» проиграла три выездных матча из последних восьми официальных
• Четыре последних встречи между командами заканчивались исходом «обе забьют»
Прогноз
Кубковое противостояние очень важно для команд, оба коллектива не захотят рисковать в начале матча. Предположим, что исход встречи решит один забитый мяч. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.76.